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Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

25 сентября 2024 г. 10:39

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13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

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Россия ощутит влияние украинских атак по военным арсеналам . Ситуация на фронте может быть резко, однако, ВСУ нужно продержаться в выигрышной позиции до ноября, поскольку с этого времени экономика РФ начинает входить в критическую фазу.

Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Сколько в РФ осталось военных складов с оружием

Братчук убежден, что взрывы на складах с оружием повлияют на происходящее на фронте. Он добавил, что силы обороны будут продолжать подобные операции и уделять больше внимания атакам по местам скопления запасов техники и оружия врага.

"Как минимум сегодня уже три такие локации мы можем назвать. Никто же не сомневается в том, что силы обороны будут продолжать именно такую стратегию — не по НПЗ уже бить, хотя это тоже очень важно, а уничтожать российские арсеналы", — сказал Сергей Братчук.

Он добавил, что в России было не так уж много складов, два из которых полностью были уничтожены успешными атаками украинских дронов.

"Их было семь, теперь осталось пять на европейской территории РФ. Я думаю, что этот список будет продлен", — сказал Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии добавил, что такие операции сложны, но это единственный способ уменьшить российские атаки управляемыми авиабомбами. Он сказал, что ВСУ нужно продержаться до ноября, поскольку именно с этого времени в РФ начнутся проблемы с экономикой.

"Надо нивелировать удары КАБами. Находить их, находить российскую оборонку и лупить по ним. Это, к сожалению, единственный выход какой у нас есть, ну и собственно помощь Запада. Нам, как минимум, нужно продержаться до ноября, потому что в России не будет уже хватать ресурса, и они действительно своей экономикой вступают в критическую фазу", — пояснил Братчук.

Напомним, в результате атаки беспилотников по складам боеприпасов в Торопке Тверской области 18 сентября Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца войны в Украине. Такое развитие событий лишает русскую военную логистику возможностей продолжить войну дольше.

Также аналитики ISW считают, что уничтожение силами обороны состава ракет и боеприпасов в городе Торопец заставит российское командование изменить систему материально-технического обеспечения армии РФ. Этот удар существенно повлияет на операции России в ближайшие несколько месяцев.

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10:55 Не любой ценой — Павел высказался о победе Украины в войне

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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