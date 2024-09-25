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Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

25 вересня 2024 р. 10:39

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Росія відчує вплив українських атак по військовим арсеналам. Ситуація на фронті може різко, проте, ЗСУ потрібно протриматися у виграшній позиції до листопада, оскільки з цього часу економіка РФ починає входити в критичну фазу.

Про це речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки в РФ залишилось військових складів зі зброєю

Братчук переконаний, що вибухи на складах зі зброєю вплинуть на події на фронті. Він додав, що сили оборони продовжуватимуть подібні операції та приділятимуть більше уваги атакам по місцях скупчення запасів техніки та зброї ворога. 

"Як мінімум сьогодні вже три такі локації ми можемо назвати. Ніхто ж не сумнівається в тому, що сили оборони будуть продовжувати саме таку стратегію — не по НПЗ вже бити, хоча це теж надзвичайно важливо, а знищувати російські арсенали", — сказав Сергій Братчук. 

Він додав, що у Росії було не так вже й багато складів, два з яких повністю були знищені успішними атаками українських дронів. 

"Їх було сім, тепер залишилось п'ять на європейській території РФ. Я думаю, що цей список буде подовжений", — сказав Братчук. 

Речник Української добровольчької армії додав, що такі операції є складними, але це єдиний спосіб зменшити російські атаки керованими авіабомбами. Він сказав, що ЗСУ потрібно протриматися до листопада, оскільки саме з цієї пори в РФ почнуться проблеми з економікою.

"Треба нівелювати удари КАБами. Знаходити їх, знаходити російську оборонку і лупити по них. Це, на жаль, єдиний вихід який у нас є, ну і власне допомога Заходу. Нам, як мінімум, треба протриматися до листопада, тому що в Росії не вистачатиме вже ресурсу, і вони дійсно своєю економікою вступають в критичну фазу", — пояснив Братчук. 

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні. Такий розвиток подій позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити війну довше.

Також аналітики ISW вважають, що знищення Силами оборони складу ракет і боєприпасів у місті Торопець змусить російське командування змінити систему матеріально-технічного забезпечення армії РФ. Цей удар значно вплине на операції Росії в найближчі кілька місяців.

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11:33 У Львівській області чоловік ухилився від мобілізації — як його покарав суд

11:33 Адвокат назвав дві категорії людей, яким не надішлють повістки поштою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:32 Самопочуття помітно погіршиться — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:16 При виїзді з Одещини до Румунії зміняться правила — що нового

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