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Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

31 декабря 2024 г. 19:08

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В Украине почти три года продолжается полномасштабное вторжение России. В то же время мы уже никогда не будем слабыми, поскольку происходит развитие по всем направлениям в армии.

Об этом заявил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире День.LIVE.

Позиция Украины в войне

"Мы видим, что мы больше никогда не будем слабыми. Безусловно мы верим в победу. И этот год показал, насколько мы сильны как бригада и в целом выросла", — сказал Бородин.

Он уточнил, что речь идет о технологических, интеллектуальных и системно других направлениях. Представитель 3-й ОШБр убежден, что это гарантия, что мы не будем слабыми.

"Я думаю это то, что уже точно не изменится", — подчеркнул Бородин.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал проблемы в российской экономике в 2025 году.

Также он спрогнозировал, что в следующем году украинцев ожидает "много хороших событий".

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