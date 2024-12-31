Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

В Україні майже три роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Водночас ми вже ніколи не будемо слабкими, оскільки відбувається розвиток в усіх напрямках в армії.

Про це заявив пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі День.LIVE.

Позиція України у війні

"Ми бачимо, що ми більше ніколи не будемо слабкими. Безумовно ми віримо в перемогу. І цей рік показав, наскільки ми сильні як бригада і в цілому виросла", — сказав Бородін.

Він уточнив, що мова йде про технологічні, інтелектуальні та системно інші напрямки. Представник 3-ї ОШБр переконаний, що це гарантія, що ми не будемо слабкими.

"Я думаю це те, що вже точно не зміниться", — наголосив Бородін.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов анонсував проблеми в російській економіці у 2025 році.

Також він спрогнозував, що наступного року на українців чекає "багато гарних подій".