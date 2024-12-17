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Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

17 декабря 2024 г. 0:08

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21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

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В пропагандистских СМИ России появилась информация, что армия РФ использует "боевых дельфинов". Якобы они собираются использовать их как для защиты от морских дронов, так и для диверсий против морских объектов ВСУ.

Насколько это реально в эфире Вечір.LIVE проинформировала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Может ли РФ использовать "боевых дельфинов"

По ее словам, в Севастополе, который временно оккупирован Россией, действительно был дельфинарий, в котором проводились исследования по возможности их использования. Однако делалось это не в военных целях.

"Украинские исследования имели положительные практики, и было доказано, что общение с дельфинами имеет лечебный эффект. Я это видела на примере детей, страдавших церебральным параличом", — сказала Тимочко.

Она считает, что от россиян всего можно ожидать, хотя вряд ли у них есть подобная программа.

В целом, по словам главы Всеукраинской экологической лиги, из-за войны сейчас очень страдает фауна Черного моря. В том числе страдают такие замечательные создания как дельфины.

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239". Также мы сообщали, что в Черном море утонул российский плавучий кран.

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00:30 Не выдают паспорт призывнику за границей — что делать

00:16 МИД Украины ответило Беларуси об участии в мирных переговорах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:17 Нардеп назвал, что может затянуть войну в Украине

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21:00 Пытали и закрывали в клетках — Яцик о произволе в 211 бригаде

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19:55 Яцик объяснила, почему в Украине не приживаются стандарты НАТО

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17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

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08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

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