Боевые дельфины на службе РФ — очередной фейк России или правда

В пропагандистских СМИ России появилась информация, что армия РФ использует "боевых дельфинов". Якобы они собираются использовать их как для защиты от морских дронов, так и для диверсий против морских объектов ВСУ.

Насколько это реально в эфире Вечір.LIVE проинформировала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Может ли РФ использовать "боевых дельфинов"

По ее словам, в Севастополе, который временно оккупирован Россией, действительно был дельфинарий, в котором проводились исследования по возможности их использования. Однако делалось это не в военных целях.

"Украинские исследования имели положительные практики, и было доказано, что общение с дельфинами имеет лечебный эффект. Я это видела на примере детей, страдавших церебральным параличом", — сказала Тимочко.

Она считает, что от россиян всего можно ожидать, хотя вряд ли у них есть подобная программа.

В целом, по словам главы Всеукраинской экологической лиги, из-за войны сейчас очень страдает фауна Черного моря. В том числе страдают такие замечательные создания как дельфины.

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239". Также мы сообщали, что в Черном море утонул российский плавучий кран.