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Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

17 грудня 2024 р. 00:08

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17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

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В пропагандистських ЗМІ Росії з'явилась інформація, що армія РФ використовує "бойових дельфінів". Нібито їх збираються використовувати як для захисту від морських дронів, так і для диверсій проти морських об'єктів ЗСУ. 

Наскільки це можливо в етері Вечір.LIVE проінформувала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Чи може РФ використовувати "бойових дельфінів"

За її словами, у Севастополі, який зараз тимчасово окупований Росією, дійсно був дельфінарій, в якому проводились дослідження щодо можливості їхнього використання. Проте робилось це не у військових цілях.

"Українські дослідження мали позитивні практики, і було доказано, що спілкування з дельфінами має лікувальний ефект. Я це бачила на прикладі дітей, які страждали на церебральний параліч", — сказала Тимочко.

Вона вважає, що від росіян всього можна очікувати, хоча навряд чи у них є подібна програма.

В цілому, за словами голови Всеукраїнської екологічної ліги, через війну зараз дуже страждає фауна Чорного моря. В тому числі страждають такі чудові створіння, як дельфіни. 

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Також ми повідомляли, що у Чорному морі потонув російський плавучий кран.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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