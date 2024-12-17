Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

В пропагандистських ЗМІ Росії з'явилась інформація, що армія РФ використовує "бойових дельфінів". Нібито їх збираються використовувати як для захисту від морських дронів, так і для диверсій проти морських об'єктів ЗСУ.

Наскільки це можливо в етері Вечір.LIVE проінформувала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Чи може РФ використовувати "бойових дельфінів"

За її словами, у Севастополі, який зараз тимчасово окупований Росією, дійсно був дельфінарій, в якому проводились дослідження щодо можливості їхнього використання. Проте робилось це не у військових цілях.

"Українські дослідження мали позитивні практики, і було доказано, що спілкування з дельфінами має лікувальний ефект. Я це бачила на прикладі дітей, які страждали на церебральний параліч", — сказала Тимочко.

Вона вважає, що від росіян всього можна очікувати, хоча навряд чи у них є подібна програма.

В цілому, за словами голови Всеукраїнської екологічної ліги, через війну зараз дуже страждає фауна Чорного моря. В тому числі страждають такі чудові створіння, як дельфіни.

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Також ми повідомляли, що у Чорному морі потонув російський плавучий кран.