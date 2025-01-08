Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поддержал концепцию создания первого отдельного медицинского подразделения в ВСУ. Это позволит лучше контролировать подготовку и работу каждого боевого медика и не только.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала боевой медик "Госпитальеров" Екатерина Галушка.

Для чего в Украине создадут отдельное медицинское подразделение

Катерина Галушка пояснила, что новое отдельное медицинское подразделение будет работать по типу американской системы. Это позволит обеспечить все необходимые звенья эвакуации необходимым.

"Скорее всего по этой системе (подразделение. — Ред.) будет находиться вдоль всей линии фронта, на стабилизационных пунктах вдоль этой линии фронта до той точки, где, собственно, начинается граница работы уже командования медицинских сил и тыловых госпиталей", — сказала медик.

Она добавила, что это система, которая положительно оценивается среди медиков. Благодаря ей станет возможным более качественно готовить медиков к качественному выполнению работы.

"Сейчас есть боевые медики действительно в каждом подразделении. Только есть вопрос дифференциации сил этих боевых медиков. Есть ситуации, где боевые медики разных уровней не прошли достаточно надлежащую подготовку, не имеют качественного надлежащего опыта. Есть проблема с их обеспечением собственно. О чем мы можем говорить, если на десятом году войны есть подразделения, которые ходят с индивидуальными аптечками, где лежат самодельные турникеты", — объяснила Екатерина Галушка.

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