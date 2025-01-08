Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ arrow
Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

8 января 2025 г. 11:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поддержал концепцию создания первого отдельного медицинского подразделения в ВСУ. Это позволит лучше контролировать подготовку и работу каждого боевого медика и не только.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала боевой медик "Госпитальеров" Екатерина Галушка.

Для чего в Украине создадут отдельное медицинское подразделение

Катерина Галушка пояснила, что новое отдельное медицинское подразделение будет работать по типу американской системы. Это позволит обеспечить все необходимые звенья эвакуации необходимым.

"Скорее всего по этой системе (подразделение. — Ред.) будет находиться вдоль всей линии фронта, на стабилизационных пунктах вдоль этой линии фронта до той точки, где, собственно, начинается граница работы уже командования медицинских сил и тыловых госпиталей", — сказала медик.

Она добавила, что это система, которая положительно оценивается среди медиков. Благодаря ей станет возможным более качественно готовить медиков к качественному выполнению работы.

"Сейчас есть боевые медики действительно в каждом подразделении. Только есть вопрос дифференциации сил этих боевых медиков. Есть ситуации, где боевые медики разных уровней не прошли достаточно надлежащую подготовку, не имеют качественного надлежащего опыта. Есть проблема с их обеспечением собственно. О чем мы можем говорить, если на десятом году войны есть подразделения, которые ходят с индивидуальными аптечками, где лежат самодельные турникеты", — объяснила Екатерина Галушка.

Напомним, некоторые заболевания психики не позволяют мобилизовать военнообязанных.

Недавно украинский стартап запустил уникальную технологию, которая позволит предоставлять психологическую помощь бойцам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:23 Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу в Энгельсе — детали

12:09 Как скоро после войны возможны выборы — Шуляк назвала термин

12:08 Чарующая новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

11:59 Свет для одесситов — когда в городе будет генерация электрики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:42 На Киевщине мужчина поджег авто Tesla своего знакомого

11:38 Россияне обстреляли Херсонскую область — есть погибшие и раненые

11:30 Когда ФЛП может не платить военный сбор — список причин

11:28 Экс-чиновника Киевпастранса подозревают в завладении 1,8 млн грн

11:27 Одесситы на сутки остались без тепла — причины

12:23 Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу в Энгельсе — детали

12:09 Как скоро после войны возможны выборы — Шуляк назвала термин

12:08 Чарующая новинка — на CES 2025 показали милого робота Mirumi

11:59 Свет для одесситов — когда в городе будет генерация электрики

11:42 На Киевщине мужчина поджег авто Tesla своего знакомого

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:38 Россияне обстреляли Херсонскую область — есть погибшие и раненые

11:30 Когда ФЛП может не платить военный сбор — список причин

11:28 Экс-чиновника Киевпастранса подозревают в завладении 1,8 млн грн

11:27 Одесситы на сутки остались без тепла — причины

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая