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Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

08 січня 2025 р. 11:02

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Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтримав концепцію створення першого окремого медичного підрозділу в ЗСУ. Це дозволить краще контролювати підготовку та роботу кожного бойового медика і не тільки.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла бойова медикиня "Госпітальєрів" Катерина Галушка.

Для чого в Україні створять окремий медичний підрозділ

Катерина Галушка пояснила, що новий окремий медичний підрозділ працюватиме за типом американської системи. Це дозволить забезпечити усі необхідні ланки евакуації необхідним.

"Скоріше за все по цій системі (підрозділ. — Ред.) буде знаходитись вздовж усієї лінії фронту, на стабілізаційних пунктах вздовж цієї лінії фронту до тієї точки, де, власне, починається межа роботи вже командування медичних сил і тилових госпіталів", — сказала медикиня.

Вона додала, що це система, яка позитивно оцінюється серед медиків. Завдяки їй стане можливим  якісніше готувати медиків до якісного виконання роботи. 

"Зараз є бойові медики дійсно у кожному підрозділі. Тільки є питання диференціації сил цих бойових медиків. Є ситуації, де бойові медики різних рівнів не пройшли достатньо належну підготовку, не мають якісного належного досвіду. Є проблема з їхнім забезпеченням власне. Зо ми можемо говорити, якщо на десятому році війни є підрозділи, які ходять з індивідуальними аптечками, де лежать саморобні турнікети", — пояснила Катерина Галушка.

Нагадаємо, деякі захворювання психіки не дозволяють мобілізувати військовозобов'язаних. 

Нещодавно український стартап запустив унікальну технологію, яка дозволить надавати психологічну допомогу бійцям. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

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