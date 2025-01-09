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Боец заявил, что в Украине мало средств для работы по "Шахедам"

Боец заявил, что в Украине мало средств для работы по "Шахедам"

9 января 2025 г. 6:15

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06:15 Боец заявил, что в Украине мало средств для работы по "Шахедам"

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04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

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03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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Для защиты Киева от ракетных и дроновых атак активно применяют все имеющиеся средства. Правда, крайне не хватает нового вооружения, которое могло бы эффективно работать по "Шахедам" или догонять ракеты.

Об этом в среду, 8 января, в эфире "Київського часу" сообщил боевой медик 112 бригады Сил ТрО ВСУ, младший сержант Владимир Филиппов.

Что говорит боец о нехватке оружия для защиты украинских городов

По словам Филиппова, сейчас для защиты Киева от атак воздушных объектов используют все технические средства, которые можно для этого использовать, однако определенного оружия нет.

"К сожалению, немного имеем средств, которые способны сбивать ракеты. Не имеем мы таких дронов, которые могли бы догонять ракеты или работать по "Шахедам", поэтому работают всем, что есть в арсенале", — отметил боевой медик.

Также он добавил, что и Президент Украины, и в свое время Залужный, и военные постоянно говорят, что для полной безопасности украинцам не хватает средств, и призывают партнеров закрыть небо.

"Если мы закроем небо над Киевом, закроем небо над Украиной, это прежде всего обеспечит выживание гражданских людей, потому что сейчас в городах страдают и гибнут гражданские люди", — подчеркнул военный.

Напомним, в ноябре 2024 года гражданам на законодательном уровне разрешили участвовать в отпоре и сдерживании агрессии России с применением определенных видов оружия. Правда, использовать оружие можно только после его декларирования.

Также мы сообщали, что гражданским украинцам запрещено носить при себе некоторые предметы. Речь идет о вещах, которые могут нанести вред жизни и здоровью человека.

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07:46 Россияне научили дроны нестандартным методом обходить РЭБ ВСУ

07:30 Как избежать штрафа за неявку по повестке — ответ адвоката

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23 Подъемные для военнослужащих — что это такое и какие размеры

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08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

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06:15 Боец заявил, что в Украине мало средств для работы по "Шахедам"

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03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

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