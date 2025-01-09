Боец заявил, что в Украине мало средств для работы по "Шахедам"

Для защиты Киева от ракетных и дроновых атак активно применяют все имеющиеся средства. Правда, крайне не хватает нового вооружения, которое могло бы эффективно работать по "Шахедам" или догонять ракеты.

Об этом в среду, 8 января, в эфире "Київського часу" сообщил боевой медик 112 бригады Сил ТрО ВСУ, младший сержант Владимир Филиппов.

Что говорит боец о нехватке оружия для защиты украинских городов

По словам Филиппова, сейчас для защиты Киева от атак воздушных объектов используют все технические средства, которые можно для этого использовать, однако определенного оружия нет.

"К сожалению, немного имеем средств, которые способны сбивать ракеты. Не имеем мы таких дронов, которые могли бы догонять ракеты или работать по "Шахедам", поэтому работают всем, что есть в арсенале", — отметил боевой медик.

Также он добавил, что и Президент Украины, и в свое время Залужный, и военные постоянно говорят, что для полной безопасности украинцам не хватает средств, и призывают партнеров закрыть небо.

"Если мы закроем небо над Киевом, закроем небо над Украиной, это прежде всего обеспечит выживание гражданских людей, потому что сейчас в городах страдают и гибнут гражданские люди", — подчеркнул военный.

Напомним, в ноябре 2024 года гражданам на законодательном уровне разрешили участвовать в отпоре и сдерживании агрессии России с применением определенных видов оружия. Правда, использовать оружие можно только после его декларирования.

Также мы сообщали, что гражданским украинцам запрещено носить при себе некоторые предметы. Речь идет о вещах, которые могут нанести вред жизни и здоровью человека.