Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

Для захисту Києва від ракетних і дронових атак активно застосовують усі наявні засоби. Щоправда, украй бракує нового озброєння, яке могло б ефективно працювати по "Шахедах" або наздоганяти ракети.

Про це в середу, 8 січня, в ефірі "Київського часу" повідомив бойовий медик 112 бригади Сил ТрО ЗСУ, молодший сержант Володимир Філіппов.

Що каже боєць щодо браку зброї для захисту українських міст

За словами Філіппова, наразі для захисту Києва від атак повітряних об'єктів використовують усі технічні засоби, які можна для цього використовувати, однак певної зброї немає.

"На жаль, небагато маємо засобів, які здатні збивати ракети. Не маємо ми таких дронів, які могли б наздоганяти ракети або працювати по "Шахедах", тому працюють усім, що є в арсеналі", — зазначив бойовий медик.

Також він додав, що і Президент України, і свого часу Залужний, і військові постійно говорять, що для повної безпеки українцям не вистачає засобів, і закликають партнерів закрити небо.

"Якщо ми закриємо небо над Києвом, закриємо небо над Україною, це насамперед забезпечить виживання цивільних людей, тому що зараз у містах страждають і гинуть цивільні люди", — наголосив військовий.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року громадянам на законодавчому рівні дозволили брати участь у відсічі та стримуванні агресії Росії із застосуванням певних видів зброї. Щоправда, використовувати зброю можна лише після її декларування.

Також ми повідомляли, що цивільним українцям заборонено носити при собі деякі предмети. Йдеться про речі, які можуть завдати шкоди життю та здоров’ю людини.