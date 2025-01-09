Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах" arrow
Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

09 січня 2025 р. 06:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Для захисту Києва від ракетних і дронових атак активно застосовують усі наявні засоби. Щоправда, украй бракує нового озброєння, яке могло б ефективно працювати по "Шахедах" або наздоганяти ракети.

Про це в середу, 8 січня, в ефірі "Київського часу" повідомив бойовий медик 112 бригади Сил ТрО ЗСУ, молодший сержант Володимир Філіппов.

Що каже боєць щодо браку зброї для захисту українських міст

За словами Філіппова, наразі для  захисту Києва від атак повітряних об'єктів використовують усі технічні засоби, які можна для цього використовувати, однак певної зброї немає.

"На жаль, небагато маємо засобів, які здатні збивати ракети. Не маємо ми таких дронів, які могли б наздоганяти ракети або працювати по "Шахедах", тому працюють усім, що є в арсеналі", — зазначив бойовий медик.

Також він додав, що і Президент України, і свого часу Залужний, і військові постійно говорять, що для повної безпеки українцям не вистачає засобів, і закликають партнерів закрити небо.

"Якщо ми закриємо небо над Києвом, закриємо небо над Україною, це насамперед забезпечить виживання цивільних людей, тому що зараз у містах страждають і гинуть цивільні люди", — наголосив військовий.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року громадянам на законодавчому рівні дозволили брати участь у відсічі та стримуванні агресії Росії із застосуванням певних видів зброї. Щоправда, використовувати зброю можна лише після її декларування.

Також ми повідомляли, що цивільним українцям заборонено носити при собі деякі предмети. Йдеться про речі, які можуть завдати шкоди життю та здоров’ю людини.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

06:33 Радник Трампа сказав, чому Гренландія важлива для США

06:30 В Україні почали рости ціни на ячмінь — скільки коштують зернові

06:30 Чи мобілізують з анемією — хвороби крові й відстрочка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

Text

06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

06:10 Індексація пенсій — як і в кого зміняться виплати у березні

06:02 Погляд у минуле — ШІ показав, як зводили піраміди Гізи

06:01 Розрахунок у касі Ощадбанку — кого чекає додаткова перевірка

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

06:33 Радник Трампа сказав, чому Гренландія важлива для США

06:30 В Україні почали рости ціни на ячмінь — скільки коштують зернові

06:30 Чи мобілізують з анемією — хвороби крові й відстрочка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

06:10 Індексація пенсій — як і в кого зміняться виплати у березні

06:02 Погляд у минуле — ШІ показав, як зводили піраміди Гізи

06:01 Розрахунок у касі Ощадбанку — кого чекає додаткова перевірка

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

Text

06:15 Боєць заявив, що в Україні мало засобів для роботи по "Шахедах"

Text

04:27 Новий глава КМВА є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ