Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

У ВСУ есть небольшие тактические потери на отдельных участках фронта, но они не несут риска для крупных областных центров. Харьков, Херсон, Сумы или Запорожье в непосредственной угрозе не находятся.

Об этом в интервью Вечір.LIVE заявил экскомандир снайперов спецподразделения ВСУ, Константин "Дед" Прошинский.

Где основное направление атак оккупантов

По его словам, Донбасс остается основным направлением ударов, поскольку это стратегическая цель Кремля.

"Конечно, атака будет и в Херсонской области, и в Сумской, и в Харьковской, и в Донецкий. Атака повсюду будет. Им нужно растянуть наш боевой фронт как можно шире", — заявил Прошинский.

Он также рассказал, что ВСУ пытаются удержать позиции в Курской области, где продолжаются ожесточенные бои.

Напомним, в ночь на 8 декабря в Курской и Ростовской областях раздались мощные взрывы. Была объявлена ракетная опасность.

Ранее командир взвода 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что на одном из направлений в Курской области россияне возобновили активные штурмовые действия.