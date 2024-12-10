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Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

10 декабря 2024 г. 0:25

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00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

9 декабря 2024
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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

У ВСУ есть небольшие тактические потери на отдельных участках фронта, но они не несут риска для крупных областных центров. Харьков, Херсон, Сумы или Запорожье в непосредственной угрозе не находятся.

Об этом в интервью Вечір.LIVE заявил экскомандир снайперов спецподразделения ВСУ, Константин "Дед" Прошинский.

Где основное направление атак оккупантов

По его словам, Донбасс остается основным направлением ударов, поскольку это стратегическая цель Кремля.

"Конечно, атака будет и в Херсонской области, и в Сумской, и в Харьковской, и в Донецкий. Атака повсюду будет. Им нужно растянуть наш боевой фронт как можно шире", — заявил Прошинский.

Он также рассказал, что ВСУ пытаются удержать позиции в Курской области, где продолжаются ожесточенные бои.

Напомним, в ночь на 8 декабря в Курской и Ростовской областях раздались мощные взрывы. Была объявлена ракетная опасность.

Ранее командир взвода 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов рассказал, что на одном из направлений в Курской области россияне возобновили активные штурмовые действия.

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23:40 В Грузии участники акций протеста рассказали о своих ожиданиях

23:14 Украинский спасатель среди лучших в беге на 100 км

23:08 Во Львове военный требовал увольнения со службы — что решил суд

22:45 В Киеве Укрзализныця запустит больше рейсов электрички

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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00:25 Безопасность областных центров — снайпер о ситуации на фронте

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22:16 Синоптик сообщила, в какие регионы придет потепление

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

Text

17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность