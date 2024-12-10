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Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

10 грудня 2024 р. 00:25

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00:25 Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

9 грудня 2024
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22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

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17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

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У ЗСУ є невеликі тактичні втрати на окремих ділянках фронту, але вони не несуть ризику для великих обласних центрів. Харків, Херсон, Суми чи Запоріжжя у безпосередній загрозі не перебувають. 

Про це в інтерв'ю Вечір.LIVE заявив екскомандир снайперів спецпідрозділу ЗСУ, Костянтин "Дід" Прошинський.

Де основний напрямок атак окупантів

За його словами, Донеччина залишається основним напрямком ударів, оскільки це стратегічна мета Кремля.

"Звісно, атака буде і в Херсонській області, і в Сумській, і в Харківській, і в Донецький. Атака всюди буде. Їм потрібно розтягнути наш бойовий фронт якомога ширше", — заявив Прошинський.

Він також розповів, що ЗСУ намагаються втримати позиції у Курській області, де тривають запеклі бої.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня у Курській та Ростовській областях лунали потужні вибухи. Було оголошено ракетну небезпеку.

Раніше командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що на одному з напрямків у Курській області росіяни відновили активні штурмові дії

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00:30 Переведення за місцем проживання — підстави

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23:53 На ялинку біля парламенту Грузії вивісили портрети опозиціонерів

23:40 У Грузії учасники акцій протесту розповіли про свої очікування

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22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

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18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Text

08:00 Заява Трампа про війну та удар по Сирії — ефір Ранок.LIVE

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