Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

У ЗСУ є невеликі тактичні втрати на окремих ділянках фронту, але вони не несуть ризику для великих обласних центрів. Харків, Херсон, Суми чи Запоріжжя у безпосередній загрозі не перебувають.

Про це в інтерв'ю Вечір.LIVE заявив екскомандир снайперів спецпідрозділу ЗСУ, Костянтин "Дід" Прошинський.

Де основний напрямок атак окупантів

За його словами, Донеччина залишається основним напрямком ударів, оскільки це стратегічна мета Кремля.

"Звісно, атака буде і в Херсонській області, і в Сумській, і в Харківській, і в Донецький. Атака всюди буде. Їм потрібно розтягнути наш бойовий фронт якомога ширше", — заявив Прошинський.

Він також розповів, що ЗСУ намагаються втримати позиції у Курській області, де тривають запеклі бої.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня у Курській та Ростовській областях лунали потужні вибухи. Було оголошено ракетну небезпеку.

Раніше командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов розповів, що на одному з напрямків у Курській області росіяни відновили активні штурмові дії.