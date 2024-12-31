Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что сегодня в Украине активно функционирует около 20-30 школ. Они ежемесячно выпускают до 400 подготовленных операторов дронов.

Об этом Берлинская заявила в эфире программы День.LIVE, во вторник, 31 декабря.

Развитие системы подготовки операторов

В начале полномасштабного вторжения России системная государственная подготовка операторов дронов отсутствовала, напомнила Берлинска. Эту важную миссию взяли на себя частные школы, ранее специализировавшиеся на обучении для мирных целей — туризма или сельского хозяйства.

"Сегодня эти учебные заведения стали критически важными для обороноспособности Украины, ведь дроны играют ключевую роль в современной войне", — подчеркнула Берлинская.

Дроны стали неотъемлемой частью современных боевых действий, обеспечивая аэроразведку, корректировку артиллерийского огня и проведение специальных операций. Профессиональная подготовка операторов помогает значительно повысить эффективность их использования на фронте, что является критическим для успеха украинской армии.

Частные школы продолжают играть важную роль в укреплении аэроразведочных возможностей Украины, адаптируясь к нуждам фронта и готовя специалистов в сжатые сроки.

Напомним, использование морских дронов переломило ход войны в Черном море. Также мы сообщали, сколько кораблей РФ поразили дронами Magura V5.