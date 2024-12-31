Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, що сьогодні в Україні активно функціонує близько 20-30 шкіл. Вони щомісяця випускають до 400 підготовлених операторів дронів.

Про це Берлінська заявила в ефірі програми День.LIVE у вівторок, 31 грудня.

Розвиток системи підготовки операторів

На початку повномасштабного вторгнення Росії системна державна підготовка операторів дронів була відсутня, нагадала Берлінська. Цю важливу місію взяли на себе приватні школи, які раніше спеціалізувалися на навчанні для мирних цілей — туризму чи сільського господарства.

"Сьогодні ці навчальні заклади стали критично важливими для обороноздатності України, адже дрони відіграють ключову роль у сучасній війні", — підкреслила Берлінська.

Дрони стали невід’ємною частиною сучасних бойових дій, забезпечуючи аеророзвідку, коригування артилерійського вогню та проведення спеціальних операцій. Професійна підготовка операторів допомагає значно підвищити ефективність їх використання на фронті, що є критичним для успіху української армії.

Приватні школи продовжують відігравати важливу роль у зміцненні аеророзвідувальних можливостей України, адаптуючись до потреб фронту та готуючи фахівців у стислі терміни.

Нагадаємо, використання морських дронів переломило хід війни у Чорному морі. Також ми повідомляли, скільки кораблів РФ уразили дронами Magura V5.