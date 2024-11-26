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Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

26 ноября 2024 г. 22:03

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Российские войска 21 ноября применили против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Таким образом, Россия хотела испугать западные страны, но получилось наоборот.

Об этом заявил израильский журналист Сергей Ауслендер в эфире Вечір.LIVE.

Атака межконтинентальной ракетой

Ауслендер убежден, что ударом новой ракетой "Орешник" по Днепру Россия хотела испугать Запад, но у нее получилось наоборот.

По его словам, стоимость запуска такой ракеты большая, но сам удар не нанес реальную угрозу, а был лишь элементом психологической войны. Эта атака не имеет практического смысла, ведь целью стал завод, который сейчас не работает.

"Если бы они хотели действительно испугать, они могли бы ударить по Киеву, по центру столицы, по местам принятия решений, но они этого не сделали", — сказал журналист.

Напомним, Служба безопасности Украины изъяла обломки новой российской ракеты в Днепре, продолжается экспертиза.

А в ГУР предположили, что Россия может приступить к серийному производству ракет "Орешник", что несет угрозу для Украины.

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