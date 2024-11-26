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Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

26 листопада 2024 р. 22:03

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17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

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13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

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Російські війська 21 листопада застосували проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Таким чином Росія хотіла налякати західні країни, але вийшло навпаки.

Про це заявив ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE.

Атака міжконтинентальною ракетою

Ауслендер переконаний, що ударом новою ракетою "Орєшнік" по Дніпру Росія хотіла налякати Захід, але вийшло навпаки.

За його словами, вартість запуску такої ракети величезна, але сам удар не завдав реальної загрози, а був лише елементом психологічної війни. Ця атака не має практичного сенсу, адже ціллю став завод, який наразі не функціонує.

"Якби вони хотіли справді налякати, вони могли б вдарити по Києву, по центру столиці, по місцях ухвалення рішень, але вони цього не зробили", — сказав журналіст.

Нагадаємо, Служба безпеки України вилучила уламки нової російської ракети у Дніпрі, триває експертиза.

А в ГУР припустили, що Росія може розпочати серійне виробництво ракет "Орєшнік", що несе загрозу для України.

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22:33 У Харкові було чутно вибухи

22:33 В Ужгороді судили чоловіка, якому ТЦК двічі вручав повістку

22:32 Юний українець вперше потрапив в заявку Баєра на матч ЛЧ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:57 На Одещині військовий намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку

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