Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Російські війська 21 листопада застосували проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Таким чином Росія хотіла налякати західні країни, але вийшло навпаки.

Про це заявив ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE.

Атака міжконтинентальною ракетою

Ауслендер переконаний, що ударом новою ракетою "Орєшнік" по Дніпру Росія хотіла налякати Захід, але вийшло навпаки.

За його словами, вартість запуску такої ракети величезна, але сам удар не завдав реальної загрози, а був лише елементом психологічної війни. Ця атака не має практичного сенсу, адже ціллю став завод, який наразі не функціонує.

"Якби вони хотіли справді налякати, вони могли б вдарити по Києву, по центру столиці, по місцях ухвалення рішень, але вони цього не зробили", — сказав журналіст.

Нагадаємо, Служба безпеки України вилучила уламки нової російської ракети у Дніпрі, триває експертиза.

А в ГУР припустили, що Росія може розпочати серійне виробництво ракет "Орєшнік", що несе загрозу для України.