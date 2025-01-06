Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Командир отдельной службы БпЛА УДА Ашот Арутюнян назвал проблемы в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины. По его словам, там катастрофически не хватает пилотов дронов.

Об этом Арутюнян рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 января.

Пилоты БпЛА в ВСУ

"Я не буду говорить о недостатке пехоты, это, пожалуй, такая уж больная тема, о которой все слышали. Я непосредственно сталкиваюсь с операторами дронов, есть очень большая существенная нехватка подготовленных людей", — сказал он.

Военный пояснил, что речь идет о людях, которые знают основы физики, электроники и могут делать какой-то минимальный ремонт дронов и просчитать радиогоризонт для применения БпЛА и т.д.

Поэтому, по его мнению, нехватка пилотов связана с тем, что нет подготовки в тылу и "бусификация" никак не помогает.

"Воевать придется всем. Враг сильный, враг больше нас и сам не остановится. Америка нам не поможет", — подчеркнул Арутюнян.

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения радиотехников, которые умеют ремонтировать беспилотники.

А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что для мотивации людей мобилизироваться нужна внутренняя политика.