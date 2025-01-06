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Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

6 января 2025 г. 10:11

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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

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21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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Командир отдельной службы БпЛА УДА Ашот Арутюнян назвал проблемы в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины. По его словам, там катастрофически не хватает пилотов дронов.

Об этом Арутюнян рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 января.

Пилоты БпЛА в ВСУ

"Я не буду говорить о недостатке пехоты, это, пожалуй, такая уж больная тема, о которой все слышали. Я непосредственно сталкиваюсь с операторами дронов, есть очень большая существенная нехватка подготовленных людей", — сказал он.

Военный пояснил, что речь идет о людях, которые знают основы физики, электроники и могут делать какой-то минимальный ремонт дронов и просчитать радиогоризонт для применения БпЛА и т.д.

Поэтому, по его мнению, нехватка пилотов связана с тем, что нет подготовки в тылу и "бусификация" никак не помогает.

"Воевать придется всем. Враг сильный, враг больше нас и сам не остановится. Америка нам не поможет", — подчеркнул Арутюнян.

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения радиотехников, которые умеют ремонтировать беспилотники.

А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что для мотивации людей мобилизироваться нужна внутренняя политика.

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09:28 Катастрофа в Черном море — погибли десятки дельфинов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:27 Разлив нефти в Керченском проливе — погибло более 30 дельфинов

09:22 В Харькове женщина судилась с Ощадбанком из-за снятия 64 тыс. грн

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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
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21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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