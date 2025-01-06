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Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

06 січня 2025 р. 10:11

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

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Командир окремої служби БпЛА УДА Ашот Арутюнян назвав проблеми у деяких підрозділах Збройних сил України. За його словами, там катастрофічно бракує пілотів дронів.

Про це Арутюнян розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 січня.

Пілоти БпЛА у ЗСУ

"Я не буду казати про нестачу піхоти, це, мабуть, така вже хвора тема, про яку всі чули. Я безпосередньо стикаюся з операторами дронів, є дуже велика суттєва нестача підготовлених людей", — сказав він.

Військовий пояснив, що йдеться про людей, які знають основи фізики, електроніки та можуть робити якийсь мінімальний ремонт дронів та прорахувати радіогоризонт для застосування БпЛА тощо.

Тому, на його думку, нестача пілотів пов'язана з тим що немає підготовки в тилу і "бусифікація" ніяк не допомагає. 

"Воювати доведеться всім. Ворог сильний, ворог більше нас і сам не зупиниться. Америка нам не допоможе", — наголосив Арутюнян.

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи радіотехніків, які вміють ремонтувати безпілотники

А заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що для мотивації людей мобілізуватися потрібна внутрішня політика.

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09:53 Росія запустила по Україні 128 дронів — скільки цілей збила ППО

09:43 Відключення світла 6 січня — кому з одеситів підготуватися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:28 Катастрофа у Чорному морі — загинули десятки дельфінів

09:27 Розлив нафти у Керченській протоці — загинуло понад 30 дельфінів

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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