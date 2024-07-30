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Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

30 июля 2024 г. 7:41

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23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

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17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Законопроект о международных оборонных компаниях и отзывах народных депутатов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
Text

23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

Text

23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

Text

20:58 Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

Text

18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

Text

17:50 Заявление матери обвиняемого в убийстве Фарион и годовщина теракта в Еленовке — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:36 Военный сообщил, что некоторым мобилизованным заключенным не выплачивают зарплату

Text

17:18 Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

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13:12 Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

Украинская паралимпийская сборная приняла участие в играх непокоренных в Дюссельдорфе. Между тем, на кулинарном фестивале в Мюльгайме волонтеры-беженцы из Украины угостили гостей национальными блюдами и собрали средства на помощь ВСУ.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

Главные события Германии

В прямом включении из Германии Дарья Нефедова рассказала о следующем:

  • Украинская сборная приняла участие в трехдневном спортивном мероприятии Invictus Germany, игры непокоренных, в Дюссельдорфе. Участники соревновались в таких видах спорта как настольный теннис, гребли на тренажерах, велоспорт на тренажерах, волейбол сидя.
  • В городе Мюльхайм с 25 по 28 июля прошел кулинарный фестиваль. Там были представлены самые разные национальные блюда разных стран мира. Был и украинский стенд с борщом, салом, варениками и творожниками. Все блюда готовили волонтеры-беженцы из Украины. Вырученные средства пойдут на помощь ВСУ.
  • С 27 июля по 4 августа в Мюнхене пройдет фестиваль Auer Dult. Это ярмарка, которая проводится три раза в год — весной, летом и осенью. В этом году ожидается, что придет около 100 тысяч гостей. По меньшей мере, 290 местных торговцев разместят на ярмарке свои прилавки. Также будет множество аттракционов.
  • Василий Байдак проводит благотворительный тур по Европе. Вся прибыль будет направлена в помощь ГУР. В Германии выступления запланированы в пяти городах.

Напомним, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли танки Leopard 1 A5 и боеприпасы к танкам Gepard.

Также отметим, что оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Это вроде бы должно стать действенным стимулом для поиска работы.

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08:30 Новые правила прохождения ВВК — к чему готовиться в августе 2024 года

08:23 Аналитики ISW пояснили, как ликвидация "вагнеровцев" в Мали повлияет на ситуацию на фронте в Украине

08:20 Будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине — ответ Минобороны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:16 В Курске ночью прогремели мощные взрывы — что известно

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07:41 Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

29 июля 2024
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23:35 Директор "А-95" сообщил, сколько прибыли получили польские компании от Украины за два года

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23:03 Директор "А-95" заявил, что транзит "Лукойла" в Словакию и Венгрию не останавливался

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20:58 Нардеп ответил, удалось ли забронировать от мобилизации протезистов

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18:14 Военный объяснил, почему украинцы боятся мобилизоваться через ТЦК

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