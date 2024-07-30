Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

Украинская паралимпийская сборная приняла участие в играх непокоренных в Дюссельдорфе. Между тем, на кулинарном фестивале в Мюльгайме волонтеры-беженцы из Украины угостили гостей национальными блюдами и собрали средства на помощь ВСУ.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.

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В прямом включении из Германии Дарья Нефедова рассказала о следующем:

Украинская сборная приняла участие в трехдневном спортивном мероприятии Invictus Germany, игры непокоренных, в Дюссельдорфе. Участники соревновались в таких видах спорта как настольный теннис, гребли на тренажерах, велоспорт на тренажерах, волейбол сидя.

В городе Мюльхайм с 25 по 28 июля прошел кулинарный фестиваль. Там были представлены самые разные национальные блюда разных стран мира. Был и украинский стенд с борщом, салом, варениками и творожниками. Все блюда готовили волонтеры-беженцы из Украины. Вырученные средства пойдут на помощь ВСУ.

С 27 июля по 4 августа в Мюнхене пройдет фестиваль Auer Dult. Это ярмарка, которая проводится три раза в год — весной, летом и осенью. В этом году ожидается, что придет около 100 тысяч гостей. По меньшей мере, 290 местных торговцев разместят на ярмарке свои прилавки. Также будет множество аттракционов.

Василий Байдак проводит благотворительный тур по Европе. Вся прибыль будет направлена в помощь ГУР. В Германии выступления запланированы в пяти городах.

Напомним, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли танки Leopard 1 A5 и боеприпасы к танкам Gepard.

Также отметим, что оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Это вроде бы должно стать действенным стимулом для поиска работы.