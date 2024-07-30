Украинская сборная на Invictus Games и летние фестивали, — главные события Германии

Украинская паралимпийская сборная приняла участие в играх непокоренных в Дюссельдорфе. Между тем, на кулинарном фестивале в Мюльгайме волонтеры-беженцы из Украины угостили гостей национальными блюдами и собрали средства на помощь ВСУ.
Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в Германии Дарья Нефедова.
Главные события Германии
В прямом включении из Германии Дарья Нефедова рассказала о следующем:
- Украинская сборная приняла участие в трехдневном спортивном мероприятии Invictus Germany, игры непокоренных, в Дюссельдорфе. Участники соревновались в таких видах спорта как настольный теннис, гребли на тренажерах, велоспорт на тренажерах, волейбол сидя.
- В городе Мюльхайм с 25 по 28 июля прошел кулинарный фестиваль. Там были представлены самые разные национальные блюда разных стран мира. Был и украинский стенд с борщом, салом, варениками и творожниками. Все блюда готовили волонтеры-беженцы из Украины. Вырученные средства пойдут на помощь ВСУ.
- С 27 июля по 4 августа в Мюнхене пройдет фестиваль Auer Dult. Это ярмарка, которая проводится три раза в год — весной, летом и осенью. В этом году ожидается, что придет около 100 тысяч гостей. По меньшей мере, 290 местных торговцев разместят на ярмарке свои прилавки. Также будет множество аттракционов.
- Василий Байдак проводит благотворительный тур по Европе. Вся прибыль будет направлена в помощь ГУР. В Германии выступления запланированы в пяти городах.
Напомним, Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него, в частности, вошли танки Leopard 1 A5 и боеприпасы к танкам Gepard.
Также отметим, что оппозиция выступает за отмену государственной помощи для нетрудоустроенных украинских беженцев. Это вроде бы должно стать действенным стимулом для поиска работы.