Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

Українська паралімпійська збірна взяла участь в іграх нескорених у Дюсельдорфі. Тим часом на кулінарному фестивалі у Мюльгаймі волонтери-біженці з України почастували гостей національними стравами та зібрали кошти на допомогу ЗСУ.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова.

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У прямому включенні з Німеччини Дар'я Нефьодова розповіла про таке:

Українська збірна взяла участь у триденному спортивному заході Invictus Germany, ігри нескорених, у Дюсельдорфі. Учасники змагались у таких видах спорту як настільний теніс, веслування на тренажерах, велоспорт на тренажерах, волейбол сидячи.

У місті Мюльгайм з 25 по 28 липня провели кулінарний фестиваль. Там були представлені найрізноманітніші національні страви різних країн світу. Був і український стенд з борщем, салом, варениками та сирниками. Усі страви готували волонтери-біженці з України. Виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ.

З 27 липня по 4 серпня у Мюнхені відбудеться фестиваль Auer Dult. Це ярмарка, яка проводиться тричі на рік — навесні, влітку та восени. Цього року очікується, що прийде близько 100 000 гостей. Щонайменше 290 місцевих торговців розмістять на ярмарку свої прилавки. Також буде безліч атракціонів.

Василь Байдак проводить благодійний тур Європою. Весь прибуток буде направлено на допомогу ГУР. У Німеччині виступи заплановані у 5 містах.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки Leopard 1 A5 та боєприпаси до танків Gepard.

Також зазначимо, що опозиція в Німеччині виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Це нібито має стати дієвим стимулом для пошуку роботи.