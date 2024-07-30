Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

Українська паралімпійська збірна взяла участь в іграх нескорених у Дюсельдорфі. Тим часом на кулінарному фестивалі у Мюльгаймі волонтери-біженці з України почастували гостей національними стравами та зібрали кошти на допомогу ЗСУ.
Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова.
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У прямому включенні з Німеччини Дар'я Нефьодова розповіла про таке:
- Українська збірна взяла участь у триденному спортивному заході Invictus Germany, ігри нескорених, у Дюсельдорфі. Учасники змагались у таких видах спорту як настільний теніс, веслування на тренажерах, велоспорт на тренажерах, волейбол сидячи.
- У місті Мюльгайм з 25 по 28 липня провели кулінарний фестиваль. Там були представлені найрізноманітніші національні страви різних країн світу. Був і український стенд з борщем, салом, варениками та сирниками. Усі страви готували волонтери-біженці з України. Виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ.
- З 27 липня по 4 серпня у Мюнхені відбудеться фестиваль Auer Dult. Це ярмарка, яка проводиться тричі на рік — навесні, влітку та восени. Цього року очікується, що прийде близько 100 000 гостей. Щонайменше 290 місцевих торговців розмістять на ярмарку свої прилавки. Також буде безліч атракціонів.
- Василь Байдак проводить благодійний тур Європою. Весь прибуток буде направлено на допомогу ГУР. У Німеччині виступи заплановані у 5 містах.
Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки Leopard 1 A5 та боєприпаси до танків Gepard.
Також зазначимо, що опозиція в Німеччині виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Це нібито має стати дієвим стимулом для пошуку роботи.