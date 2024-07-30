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Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

30 липня 2024 р. 07:41

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08:00 Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії та відкликання народних депутатів — ефір Ранок.LIVE

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07:41 Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

29 липня 2024
Text

23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Text

23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Text

20:58 Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

Text

18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

Text

17:50 Заява матері обвинуваченого у вбивстві Фаріон та роковини теракту в Оленівці — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

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17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

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Українська паралімпійська збірна взяла участь в іграх нескорених у Дюсельдорфі. Тим часом на кулінарному фестивалі у Мюльгаймі волонтери-біженці з України почастували гостей національними стравами та зібрали кошти на допомогу ЗСУ. 

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Німеччині Дар'я Нефьодова. 

Головні події Німеччини

У прямому включенні з Німеччини Дар'я Нефьодова розповіла про таке:

  • Українська збірна взяла участь у триденному спортивному заході Invictus Germany, ігри нескорених, у Дюсельдорфі. Учасники змагались у таких видах спорту як настільний теніс, веслування на тренажерах, велоспорт на тренажерах, волейбол сидячи. 
  • У місті Мюльгайм з 25 по 28 липня провели кулінарний фестиваль. Там були представлені найрізноманітніші національні страви різних країн світу. Був і український стенд з борщем, салом, варениками та сирниками. Усі страви готували волонтери-біженці з України. Виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ.
  • З 27 липня по 4 серпня у Мюнхені відбудеться фестиваль Auer Dult. Це ярмарка, яка проводиться тричі на рік — навесні, влітку та восени. Цього року очікується, що прийде близько 100 000 гостей. Щонайменше 290 місцевих торговців розмістять на ярмарку свої прилавки. Також буде безліч атракціонів. 
  • Василь Байдак проводить благодійний тур Європою. Весь прибуток буде направлено на допомогу ГУР. У Німеччині виступи заплановані у 5 містах. 

Нагадаємо, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього, зокрема, увійшли танки Leopard 1 A5 та боєприпаси до танків Gepard.

Також зазначимо, що опозиція в Німеччині виступає за скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців. Це нібито має стати дієвим стимулом для пошуку роботи.

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08:40 Харлан повторила олімпійський рекорд Яни Клочкової

08:30 Субсидії в Україні — чи позбавлять допомоги при отриманні деяких соцвиплат

08:30 Нові правила проходження ВЛК — до чого готуватися у серпні 2024 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:23 Аналітики ISW пояснили, як ліквідація "вагнерівців" в Малі вплине на ситуацію на фронті в Україні

08:20 Чи знижуватимуть мобілізаційний вік в Україні — відповідь Міноборони

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Text

07:41 Українська збірна на іграх нескорених та літні фестивалі, — головні події Німеччини

29 липня 2024
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23:35 Директор"А-95" повідомив, скільки прибутків отримали польські компанії від України за два роки

Text

23:03 Директор "А-95" заявив, що транзит "Лукойлу" до Словаччини та Угорщини не зупинявся

Text

20:58 Нардеп відповів, чи вдалося забронювати від мобілізації протезистів

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18:14 Військовий пояснив, чому українці бояться мобілізуватись через ТЦК

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

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17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

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13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE