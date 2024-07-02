В Берлине началась неделя моды, а Украина завершила участие в Евро-2024 — главные новости с Германии

Сборная Украины выбыла с чемпионата Евро-2024, впервые в истории все команды в нашей группе набрали одинаковое количество баллов. Тем временем в Берлине стартовало главное фэшн-событие — неделя моды.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка из Германии Дарья Нефедова.

Главные новости Германии

Дарья Нефедова в эфире Вечір.LIVE рассказала о следующем:

Сборная Украины завершила выступления в Евро-2024. В среду, 26 июня, сборная сыграла вничью против Бельгии.

В турнирной таблице группы Е все команды набрали по 4 балла — такой случай произошел впервые в истории чемпионата.

Во время матча Украина — Бельгия болельщики развернули баннер с изображением Назария Гринцевича с подписью "Мир имеет цену".

Евро-2024 продлится в Германии до 14 июля.

Накануне стартовала неделя моды в Берлине.

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29-30 июня в Берлине прошел День архитектуры.

Напомним, количество беженцев, прибывших из Украины в Германию в 2023 году, снизилось на 75%.

Также отметим, что в настоящее время в стране есть вакансии для украинок на должность горничной в отеле с зарплатой до 1 800 евро в месяц.