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В Берлине началась неделя моды, а Украина завершила участие в Евро-2024 — главные новости с Германии

В Берлине началась неделя моды, а Украина завершила участие в Евро-2024 — главные новости с Германии

2 июля 2024 г. 21:07

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21:07 В Берлине началась неделя моды, а Украина завершила участие в Евро-2024 — главные новости с Германии

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17:50 Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

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15:48 Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

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14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

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13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

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13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

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07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

1 июля 2024
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19:33Нардеп рассказал, сколько мужчин, идущих в ТЦК, имеют отсрочку или бронь

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17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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Новость с видео

21:07 В Берлине началась неделя моды, а Украина завершила участие в Евро-2024 — главные новости с Германии

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17:50 Встреча Путина и Си Цзиньпиня и мирный план Орбана — эфир Вечір.LIVE

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15:48 Когда Украина получит первые F-16 от США — эксперт прокомментировал политическую ситуацию.

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14:13 Поднятие тарифов в Украине — нардеп сообщил, чего ожидать в этом году

Text

13:59 Нардеп призвал киевлян отказаться от бойлеров — какая причина

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Text

13:38 Не предотвратили удар по аэродрому в Миргороде — Братчук призывает наказать ответственных лиц

Text

13:00 Визит Орбана в Киев и председательство России в Совбезе ООН — эфир День.LIVE

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07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

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17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

Сборная Украины выбыла с чемпионата Евро-2024, впервые в истории все команды в нашей группе набрали одинаковое количество баллов. Тем временем в Берлине стартовало главное фэшн-событие — неделя моды.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка из Германии Дарья Нефедова.

Главные новости Германии

Дарья Нефедова в эфире Вечір.LIVE рассказала о следующем:

  • Сборная Украины завершила выступления в Евро-2024. В среду, 26 июня, сборная сыграла вничью против Бельгии.
  • В турнирной таблице группы Е все команды набрали по 4 балла — такой случай произошел впервые в истории чемпионата.
  • Во время матча Украина — Бельгия болельщики развернули баннер с изображением Назария Гринцевича с подписью "Мир имеет цену".
  • Евро-2024 продлится в Германии до 14 июля.
  • Накануне стартовала неделя моды в Берлине.
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  • 29-30 июня в Берлине прошел День архитектуры.

Напомним, количество беженцев, прибывших из Украины в Германию в 2023 году, снизилось на 75%.

Также отметим, что в настоящее время в стране есть вакансии для украинок на должность горничной в отеле с зарплатой до 1 800 евро в месяц.

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