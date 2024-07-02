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У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

02 липня 2024 р. 21:07

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21:07 У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

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21:07 У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

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Збірна України вибула з чемпіонату Євро-2024, вперше в історії всі команди в нашій групі набрали однакову кількість балів. Тим часом в Берліні стартувала головна фешн-подія — тиждень моди. 

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка з Німеччини Дарʼя Нефьодова. 

Головні новини Німеччини

Дарʼя Нефьодова в етері Вечір.LIVE розповіла про наступне:

  • Збірна України завершила виступи в Євро-2024. У середу, 26 червня, збірна зіграла в нічию проти Бельгії. 
  • У турнірній таблиці групи Е всі команди набрали по 4 бали — такий випадок стався вперше в історії чемпіонату. 
  • Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер з зображенням Назарія Гринцевича з підписом "Мир має ціну". 
  • Євро-2024 триватиме у Німеччині до 14 липня. 
  • Напередодні стартував тиждень моди у Берліні. 
  • Організація Ipso social сare надає безкоштовну психологічну допомогу українцям в Україні та Німеччині. Записатись на консультацію та отримати до 7 безкоштовних консультацій можна за посиланням
  • 29-30 червня в Берліні пройшов День архітектури. 

Нагадаємо, кількість біженців, які прибули з України до Німеччини в 2023 році, знизилась на 75%.

Також зазначимо, що наразі в країні є вакансії для українок на посаду покоївки в готелі з зарплатою до 1 800 євро на місяць.

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21:42 Укрзалізниця планує оновити правила перевезення тварин — що зміниться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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