У Берліні почався тиждень моди, а Україна завершила участь в Євро-2024 — головні новини з Німеччини

Збірна України вибула з чемпіонату Євро-2024, вперше в історії всі команди в нашій групі набрали однакову кількість балів. Тим часом в Берліні стартувала головна фешн-подія — тиждень моди.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка з Німеччини Дарʼя Нефьодова.

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Дарʼя Нефьодова в етері Вечір.LIVE розповіла про наступне:

Збірна України завершила виступи в Євро-2024. У середу, 26 червня, збірна зіграла в нічию проти Бельгії.

У турнірній таблиці групи Е всі команди набрали по 4 бали — такий випадок стався вперше в історії чемпіонату.

Під час матчу Україна — Бельгія вболівальники розгорнули банер з зображенням Назарія Гринцевича з підписом "Мир має ціну".

Євро-2024 триватиме у Німеччині до 14 липня.

Напередодні стартував тиждень моди у Берліні.

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29-30 червня в Берліні пройшов День архітектури.

Нагадаємо, кількість біженців, які прибули з України до Німеччини в 2023 році, знизилась на 75%.

Також зазначимо, що наразі в країні є вакансії для українок на посаду покоївки в готелі з зарплатою до 1 800 євро на місяць.