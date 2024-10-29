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Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

29 октября 2024 г. 19:39

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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В Германии продлили действие постановления, которое позволит украинским беженцам находиться в стране до 4 марта 2026 года. Этот документ позволит украинцам податься на получение защиты, если они въедут на территорию Германии до 4 декабря 2025 года.

Об этом в прямом включении из Германии рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова.

Главные новости из Германии

В прямом включении из Германии Дарья Нефедова рассказала о следующем:

  • Правительство Германии продлило действие постановления, которое позволит украинцам въезжать в страну до 4 марта 2026 года.
  • В Германии растет уровень трудоустройства украинских беженцев. В настоящее время он уже почти достиг 30%.
  • На прошлой неделе в Берлине прошел пятый фестиваль авторского украинского кино. Он прошел под галом "Искусство быть свободным". Нынешний фестиваль был посвящен современному украинскому кино с акцентом на освобождение от внешнего влияния.
  • Германия перевела часы в последнее воскресенье октября, и будет делать это и дальше. Теперь разница с Украиной будет минус один час в Германии.
  • Также во включении рассказали о том, как в Германии учатся украинские студенты.

Напомним, что немецкий концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 в конце сентября 2024 года.

Также отметим, что власти Германии намерены ввести новый правовой статус для украинских беженцев, а также ограничить их гражданские права.

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22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

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12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

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