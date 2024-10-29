Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

В Германии продлили действие постановления, которое позволит украинским беженцам находиться в стране до 4 марта 2026 года. Этот документ позволит украинцам податься на получение защиты, если они въедут на территорию Германии до 4 декабря 2025 года.

Об этом в прямом включении из Германии рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова.

Главные новости из Германии

В прямом включении из Германии Дарья Нефедова рассказала о следующем:

Правительство Германии продлило действие постановления, которое позволит украинцам въезжать в страну до 4 марта 2026 года.

В Германии растет уровень трудоустройства украинских беженцев. В настоящее время он уже почти достиг 30%.

На прошлой неделе в Берлине прошел пятый фестиваль авторского украинского кино. Он прошел под галом "Искусство быть свободным". Нынешний фестиваль был посвящен современному украинскому кино с акцентом на освобождение от внешнего влияния.

Германия перевела часы в последнее воскресенье октября, и будет делать это и дальше. Теперь разница с Украиной будет минус один час в Германии.

Также во включении рассказали о том, как в Германии учатся украинские студенты.

Напомним, что немецкий концерн Rheinmetall передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3 в конце сентября 2024 года.

Также отметим, что власти Германии намерены ввести новый правовой статус для украинских беженцев, а также ограничить их гражданские права.