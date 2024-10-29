Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

У Німеччині продовжили дію постанови, що дозволить українським біженцям перебувати у країні до 4 березня 2026 року. Цей документ дасть українцям змогу податись на отримання захисту, якщо вони вʼїдуть на територію Німеччини до 4 грудня 2025 року.

Про це у прямому включенні з Німеччини розповіла спеціальна кореспонентка Новини.LIVE Дарʼя Нефьодова.

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У прямому включенні з Німеччини Дарʼя Нефьодова розповіла про наступне:

Уряд Німеччини продовжив дію постанови, яка дозволятиме українцям вʼїжджати до країни до 4 березня 2026 року.

У Німеччині зростає рівень працевлаштування українських біженців. Нині він вже майже сягнув 30%.

Минулого тижня в Берліні відбувся пʼятий фестиваль авторського українського кіно. Він пройшов під галом "Мистецтво бути вільним". Цьогорічний фестиваль був присвявений сучасному українському кіно з акцентом на звільнення від зовнішнього впливу.

Німеччина перевела годинники в останню неділю жовтня, і робитиме це й надалі. Тепер різниця з Україною буде мінус одна година в Німеччині.

Також у включенні розповіли про те, як у Німеччині навчаються українські студенти.

Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall передав Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 наприкінці вересня 2024 року.

Також зазначимо, що влада Німеччини має намір ввести новий правовий статус для українських біженців, а також обмежити їхні громадянські права.