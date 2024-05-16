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Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

16 мая 2024 г. 13:05

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13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

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13:07 Наступление россиян на Харьковщине —Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

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13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

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12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

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12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

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10:24 Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

Text

09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

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08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

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После вчерашнего покушения на премьер-министра Роберта Фицо вопросы безопасности в Европе стали очень актуальными. Возможны ли еще теракты в Европе, и как это может быть связано с российским следом — одни из главных вопросов.

Об этом эксперт Виктор Ягун сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в четверг, 16 мая.

Вопросы безопасности в Европе

"Тот же случай вчерашний с премьер-министром Словакии как раз показывает, что там есть российский след или нет, но угроза стала актуальной, как никогда", — заявил генерал-майор Виктор Ягун.

После такого инцидента в Словакии очевидно, что вопросы безопасности в Европе становятся приоритетом для многих стран и их властей.

"Во многих странах Европы это восприняли очень серьезно, и, например, французы в этот день провели Совбез", — сказал Ягун.

Вопросы безопасности также активно обсуждаются в Германии, Польше и других странах Европы. По словам Ягуна, это свидетельствует, что страны понимают серьезность текущей ситуации и готовы действовать по защите своих граждан и территорий.

Напомним, что в результате стрельбы возле парламента в Словакии в среду, 15 мая, был ранен премьер-министр Роберт Фицо. В него стреляли трижды, пули попали в конечности, грудь и живот. Позже его доставили вертолетом в больницу в Банске-Быстрице.

Также мы писали, что врачи завершили операцию Роберта Фицо. По словам заместителя премьер-министра Словакии Томаша Тараба, "пока ему ничего не угрожает".

Добавим, что словацкие СМИ установили личность киллера, покушавшегося на Фицо. По информации от медиа, за этим может стоять известный в стране писатель Юрай Чинтула. Он объяснил свои действия тем, что сделал это по политическим причинам.

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