Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Після вчорашнього замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо питання безпеки в Європі стали надзвичайно актуальними. Чи можливі ще теракти в Європі, і як це може бути пов'язане з російським слідом, — одні з головних питань.

Про це експерт Віктор Ягун сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня.

Питання безпеки в Європі

"Той же випадок вчорашній із прем'єр-міністром Словаччини якраз показує, що є там російський слід чи немає, але загроза стала актуальною, як ніколи", — заявив генерал-майор Віктор Ягун.

Після такого інциденту в Словаччині, явно бачимо, що питання безпеки в Європі стають пріоритетом для багатьох країн та їхніх влад.

"У багатьох країнах Європи це сприйняли дуже серйозно, і, наприклад, французи в цей день провели Раду безпеки", — сказав Ягун.

Питання безпеки також активно обговорюється у Німеччині, Польщі та інших країнах Європи. За словами Ягуна, це свідчить про те, що країни розуміють серйозність поточної ситуації та готові діяти для захисту своїх громадян і територій.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини біля парламенту в Словаччині в середу, 15 травня, було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У нього стріляли тричі, кулі влучили в кінцівки, груди та живіт. Пізніше його доправили гелікоптером до лікарні в Банска-Бистриці.

Також ми писали, що лікарі завершили операцію Роберта Фіцо. За словами заступника прем'єр-міністра Словаччини Томаша Тараба, "наразі йому нічого не загрожує".

Додамо, що словацькі ЗМІ встановили особу кілера, який скоїв замах на Фіцо. За інформацією від медіа, за цим може стояти відомий у країні письменник Юрай Чінтула. Він пояснив свої дії тим, що зробив це з політичних причин.