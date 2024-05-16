Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо arrow
Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

16 травня 2024 р. 13:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

Після вчорашнього замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо питання безпеки в Європі стали надзвичайно актуальними. Чи можливі ще теракти в Європі, і як це може бути пов'язане з російським слідом, — одні з головних питань.

Про це експерт Віктор Ягун сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у четвер, 16 травня. 

Питання безпеки в Європі

"Той же випадок вчорашній із прем'єр-міністром Словаччини якраз показує, що є там російський слід чи немає, але загроза стала актуальною, як ніколи", — заявив генерал-майор Віктор Ягун.

Після такого інциденту в Словаччині, явно бачимо, що питання безпеки в Європі стають пріоритетом для багатьох країн та їхніх влад.

"У багатьох країнах Європи це сприйняли дуже серйозно, і, наприклад, французи в цей день провели Раду безпеки", —   сказав Ягун. 

Питання безпеки також активно обговорюється у Німеччині, Польщі та інших країнах Європи. За словами Ягуна, це свідчить про те, що країни розуміють серйозність поточної ситуації та готові діяти для захисту своїх громадян і територій.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини біля парламенту в Словаччині в середу, 15 травня, було поранено прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У нього стріляли тричі, кулі влучили в кінцівки, груди та живіт. Пізніше його доправили гелікоптером до лікарні в Банска-Бистриці.

Також ми писали, що лікарі завершили операцію Роберта Фіцо. За словами заступника прем'єр-міністра Словаччини Томаша Тараба, "наразі йому нічого не загрожує".

Додамо, що словацькі ЗМІ встановили особу кілера, який скоїв замах на Фіцо. За інформацією від медіа, за цим може стояти відомий у країні письменник Юрай Чінтула. Він пояснив свої дії тим, що зробив це з політичних причин.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:02 Дрони ГУР вночі атакували військовий завод в Тулі — що відомо

14:00 Контроль над Чорним морем посилений — помічена розвідка НАТО

13:59 Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

13:47 В арсеналі ЗСУ з'явилося нове озброєння, — Міноборони

13:40 Заборона TikTok — у США з'явився претендент на придбання китайської соцмережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:35 Пʼятеро на одного — в одеській марштурці ТЦК силою затримали чоловіка

13:34 Ірландія скоротить виплати українським біженцям — що відомо

13:31 У Києві посадовець інституту авіації стріляв з балкона, — ЗМІ

13:30 На кордоні з Польщею збільшився транспортний потік, — ДПСУ

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

14:02 Дрони ГУР вночі атакували військовий завод в Тулі — що відомо

14:00 Контроль над Чорним морем посилений — помічена розвідка НАТО

13:59 Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

13:47 В арсеналі ЗСУ з'явилося нове озброєння, — Міноборони

13:40 Заборона TikTok — у США з'явився претендент на придбання китайської соцмережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:35 Пʼятеро на одного — в одеській марштурці ТЦК силою затримали чоловіка

13:34 Ірландія скоротить виплати українським біженцям — що відомо

13:31 У Києві посадовець інституту авіації стріляв з балкона, — ЗМІ

13:30 На кордоні з Польщею збільшився транспортний потік, — ДПСУ

13:11 Держава інвестувала 8 млрд грн у бізнес — хто має право на гранти

06:30 Катери та кораблі — як Захід посилює Україну на морі

15 травня 2024

17:15 Допомагають навіть звірі — як одеські прикордонники затримують ухилянтів

16:42 Raiffeisen Bank може потрапити під санкції США — у чому причина

05:57 "ВПК-Урал" — які російські бронемашини ЗСУ знищують на війні

14 травня 2024

06:40 Скільки коштує чормет у травні — ціни 1 кг брухту в Україні

05:56 Шойгу змінив Бєлоусов — як це вплине на війну в Україні

13 травня 2024

16:00 Чи готові одесити захищати своє місто — опитування

12:10 Російському "Газпрому" пророкують велике падіння — чому компанія буде й далі втрачати гроші

05:57 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у травні

Новина з відео

05:46 Нові правила купівлі валюти в Україні — що змінилося та який вплив буде на курс долара

Text

13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом