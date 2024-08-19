Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины и объявила о дальнейших планах финансирования. Тем временем в одном из приютов для беженцев был убит украинец, а в другом мужчина с ножом напал на 7 человек.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка из Германии Дарья Нефедова.

Главное из Германии за неделю

Специальная корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова в прямом включении рассказала о следующем:

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли, в частности, ЗРК IRIS-T, 14 000 снарядов 155 мм, 10 беспилотных наземных систем и 26 разведывательных дронов Vector, 6 высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE, бронированная эвакуационная машина и прочее.

Немецкое правительство отметило, что уже более 10 000 украинских военных прошли подготовку в стране.

В 2024 году Германия планирует потратить около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и взносы в Европейский фонд мира ЕС.

Министр финансов Германии подчеркнул — Украина может использовать все переданное оружие по собственному усмотрению.

В немецком приюте для беженцев нашли мертвым 46-летнего украинца. В полиции подозревают убийство.

В Берлине на прошлой неделе мужчина с ножом раненым семь человек в центре для беженцев. Нападавшего задержали, обошлось без погибших.

В выходные в Кельне прошел ежегодный фестиваль Eat Play Love. Туда съехались профессиональные вейкбордисты и любители электронной музыки и вкусной еды.

Напомним, в Лейпциге на музыкальном фестивале Highfield загорелось смотровое колесо. В результате пожара пострадало около тридцати человек.

Также отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц дал указание заморозить любую дополнительную помощь Украине из-за нехватки средств в бюджете.