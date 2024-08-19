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Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

19 августа 2024 г. 23:05

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23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

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21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

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17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

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16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

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16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

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14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

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13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

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13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

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12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

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11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

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21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

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14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

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11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины и объявила о дальнейших планах финансирования. Тем временем в одном из приютов для беженцев был убит украинец, а в другом мужчина с ножом напал на 7 человек.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка из Германии Дарья Нефедова.

Главное из Германии за неделю

Специальная корреспондентка Новини.LIVE Дарья Нефедова в прямом включении рассказала о следующем:

  • Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли, в частности, ЗРК IRIS-T, 14 000 снарядов 155 мм, 10 беспилотных наземных систем и 26 разведывательных дронов Vector, 6 высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE, бронированная эвакуационная машина и прочее.
  • Немецкое правительство отметило, что уже более 10 000 украинских военных прошли подготовку в стране.
  • В 2024 году Германия планирует потратить около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине и взносы в Европейский фонд мира ЕС.
  • Министр финансов Германии подчеркнул — Украина может использовать все переданное оружие по собственному усмотрению.
  • В немецком приюте для беженцев нашли мертвым 46-летнего украинца. В полиции подозревают убийство.
  • В Берлине на прошлой неделе мужчина с ножом раненым семь человек в центре для беженцев. Нападавшего задержали, обошлось без погибших.
  • В выходные в Кельне прошел ежегодный фестиваль Eat Play Love. Туда съехались профессиональные вейкбордисты и любители электронной музыки и вкусной еды.

Напомним, в Лейпциге на музыкальном фестивале Highfield загорелось смотровое колесо. В результате пожара пострадало около тридцати человек.

Также отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц дал указание заморозить любую дополнительную помощь Украине из-за нехватки средств в бюджете.

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22:38 Одна категория родственников погибших потеряла право на отсрочку — о ком идет речь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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