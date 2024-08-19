Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України та оголосила про подальші плани з фінансування. Тим часом в одному з притулків для біженців було вбито українця, а в іншому чоловік з ножем напав на 7 людей.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка з Німеччини Дарʼя Нефьодова.

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Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Дарʼя Нефьодова у прямому включенні розповіла про наступне:

Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, ЗРК IRIS-T, 14 000 снарядів 155 мм, 10 наземних безпілотних систем і 26 розвідувальних дронів Vector, 6 високомобільних екскаваторів-навантажувачів HMEE, броньована евакуаційна машина та інше.

Німецький уряд зазначив, що вже більше 10 000 українських військових пройшли підготовку в країні.

У 2024 році Німеччина планує витратити близько 7,1 млрд євро на військову допомогу Україні та внески до Європейського фонду миру ЄС.

Міністр фінансів Німеччини підкреслив — Україна може використовувати всю передану зброю на власний розсуд.

У німецькому притулку для біженців знайшли мертвим 46-річного українця. У поліції підозрюють вбивство.

У Берліні минулого тижня чоловік з ножем пораним сімох людей у центрі для біженців. Нападника затримали, обійшлось без загиблих.

На вихідних у Кельні пройшов щорічний фестиваль Eat Play Love. Туди зʼїхались професіональні вейкбордисти та любителі електронної музики і смачної їжі.

Нагадаємо, у Лейпцигу на музичному фестивалі Highfield загорілося оглядове колесо. Внаслідок пожежі постраждало близько тридцяти людей.

Також зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц дав вказівку заморозити будь-яку додаткову допомогу Україні через брак коштів у бюджеті.