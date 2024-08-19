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Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

19 серпня 2024 р. 23:05

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23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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23:05 Додаткова допомога для України та збройні напади на біженців — головні новини з Німеччини

Text

21:42 Експерт заявив, що реальна вартість життя в Україні в 3-4 рази перевищує прожитковий мінімум

Text

17:50 Рада вносить зміни у правила мобілізації та новий шантаж від Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Text

16:00 Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Text

13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

Text

13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

Text

12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

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11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України та оголосила про подальші плани з фінансування. Тим часом в одному з притулків для біженців було вбито українця, а в іншому чоловік з ножем напав на 7 людей. 

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка з Німеччини Дарʼя Нефьодова. 

Головне з Німеччини за тиждень

Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Дарʼя Нефьодова у прямому включенні розповіла про наступне:

  • Німеччина передала новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, ЗРК IRIS-T, 14 000 снарядів 155 мм, 10 наземних безпілотних систем і 26 розвідувальних дронів Vector, 6 високомобільних екскаваторів-навантажувачів HMEE, броньована евакуаційна машина та інше. 
  • Німецький уряд зазначив, що вже більше 10 000 українських військових пройшли підготовку в країні.
  • У 2024 році Німеччина планує витратити близько 7,1 млрд євро на військову допомогу Україні та внески до Європейського фонду миру ЄС.
  • Міністр фінансів Німеччини підкреслив — Україна може використовувати всю передану зброю на власний розсуд. 
  • У німецькому притулку для біженців знайшли мертвим 46-річного українця. У поліції підозрюють вбивство. 
  • У Берліні минулого тижня чоловік з ножем пораним сімох людей у центрі для біженців. Нападника затримали, обійшлось без загиблих. 
  • На вихідних у Кельні пройшов щорічний фестиваль Eat Play Love. Туди зʼїхались професіональні вейкбордисти та любителі електронної музики і смачної їжі.

Нагадаємо, у Лейпцигу на музичному фестивалі Highfield загорілося оглядове колесо. Внаслідок пожежі постраждало близько тридцяти людей.

Також зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц дав вказівку заморозити будь-яку додаткову допомогу Україні через брак коштів у бюджеті. 

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23:05 На Дніпропетровщині Зеленський зустрівся з ветеранами та представниками бізнесу

22:54 Юрист пояснив, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, який має проблеми зі здоров'ям

22:47 Нафтогаз розповів, які будуть ціни з 1 вересня та як зменшити рахунки

22:45 Пальне дорожчає — якою буде вартість бензину на АЗС України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:38 Одна категорія родичів загиблих втратила право на відстрочку — про кого йдеться

22:33 Чоловік не з'явився до ТЦК через хвору матір з інвалідністю — який вирок виніс суд

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16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:01 Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

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13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

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13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

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12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

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11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину