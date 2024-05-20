Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей

Член киевской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Лариса Билозир раскрыла некоторые детали финансирования блокады границы с Польшей со стороны РФ перед выборами. В частности, Россия намерена сделать Украину сухопутным государством.

Об этом рассказала член украинской делегации Лариса Билозир в программе "Вечір.LIVE".

Российский след в очередях на границе

Она отметила, что протесты польских фермеров, вероятно, были организованы искусственно, ведь по транзиту через Польшу проходило лишь 5% украинской продукции. Благодаря Вооруженным Силам Украины мы имеем возможность экспортировать продукцию через море, что обеспечивает нам стабильный и безопасный путь.

По словам Билозир, Россия намерена сделать Украину сухопутным государством, однако эти планы не смогут реализоваться. Украина имеет стратегическое значение через свое морское побережье, которое делает невозможным реализацию российских планов по Одессе и другим морским городам.

" Россия хочет сделать нас сухопутным государством. Они там имеют планы на Одессу, но они не сбудутся, чтобы отрезать нас от моря ", — отметила Билозир.

Также Билозир подчеркнула, что во время войны Украина увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в несколько раз. Это стало возможным благодаря открытию рынков Европейского Союза и активным дипломатическим усилиям страны.

Ранее Госпогранслужба сообщила о новых правилах на КПП "Паланка".

Также мы рассказывали, что по окончании Пасхальных праздников наблюдается значительное увеличение движения лиц и транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей. Пограничники предупреждают о возможных очередях на пропускных пунктах.