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Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

20 травня 2024 р. 23:20

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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

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21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

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20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

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Членкиня української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Лариса Білозір розкрила деякі деталі фінансування блокади кордону з Польщею з боку РФ перед виборами. Зокрема, Росія має намір зробити Україну сухопутною державою. 

Про це розповіла членкиня української делегації Лариса Білозір у програмі "Вечір.LIVE".

Російський слід в чергах на кордоні 

Вона відзначила, що протести польських фермерів, ймовірно, були організовані штучно, адже транзитом через Польщу проходило лише 5% української продукції. Завдяки Збройним Силам України, ми маємо можливість експортувати продукцію через море, що забезпечує нам стабільний та безпечний шлях.

За словами Білозір, Росія має намір зробити Україну сухопутною державою, проте ці плани не матимуть змоги реалізуватися. Україна має стратегічне значення через своє морське узбережжя, яке робить неможливим реалізацію російських планів стосовно Одеси та інших морських міст.

"Росія хоче зробити нас сухопутною державою. Вони там мають плани на Одесу, але вони не збудуться, щоб відрізати нас від моря", — зазначила Білозір. 

Також Білозір підкреслила, що за часів війни Україна збільшила експорт сільськогосподарської продукції в декілька разів. Це стало можливим завдяки відкриттю ринків Європейського Союзу та активним дипломатичним зусиллям країни.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, про нові правила на КПП "Паланка"

Також ми розповідали, що після закінчення великодніх свят спостерігається значне збільшення руху осіб і транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Прикордонники попереджають про можливі черги на пропускних пунктах.

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00:03 На Волині біля білоруського кордону фура наїхала на міну та вибухнула — подробиці страшної ДТП

00:02 В яких областях чоловіки найбільше ухиляються від служби — антирейтинг

20 травня 2024

23:53 Окупанти блокують репатріацію тіл українських військових, — Координаційний штаб

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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

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20:55 Особливості підготовки снайперів та спецоперацій — ексклюзив Новини.LIVE

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20:54 Як працюють мінометники та пілоти БпЛА на Донеччині — Новини.LIVE побували на позиціях воїнів

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