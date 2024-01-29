У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

Українські прикордонники попереджають українців про загрозу та активізацію російських ДРГ у прикордонних областях країни. Як діють ворожі групи та чому не всі цивільні евакуюються — розповів речник ДПСУ Андрій Демченко ведучим Віталію Прудиусу та Діні Бернацькій в ефірі Ранок.LIVE.

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У прифронтових населених пунктах України активізувались російські ДРГ

За словами Андрія Демченка, найбільше диверсійні групи росіяни використовують у Сумській та Харківській областях. Що стосується Чернігівщини, то активність ДРГ хоч і нижча, проте загроза така зберігається.

Речник ДПСУ зазначає, що такі групи діють за кілька кілометрів від кордону і не просуваються глибоко в тил країни.

"Їхня основна задача — викрити місця розташування сил оборони України для того, щоб в подальшому туди наносити удари. Але загроза місцевим жителям також залишається", — сказав Андрій Демченко.

У зв'язку з цим влада закликає жителів прифронтових регіонів евакуюватися, адже неодноразово були такі випадки, коли противник відкривав вогонь по цивільних. Однак, хтось не прислухається й не хоче виїжджати, інші — не мають такої можливості.

"Як ми бачимо, не всі люди мають можливість або не хочуть їхати і продовжують проживати у своїх будинках", — сказав Демченко.

Нагадаємо, днями російські окупанти жорстко та цинічно розстріляли брата з сестрою, які жили в Хотінській громаді Сумської області.

Додамо, що у Семенівській громаді Чернігівської області 10 січня російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію України. Ворожими бійцями розстріляли цивільного чоловіка у його власному автомобілі.