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В ГНСУ предупредили об активизации российских LРГ в трех областях

29 января 2024 г. 18:50

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18:50 В ГНСУ предупредили об активизации российских LРГ в трех областях

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18:25 Арестуют ли Путина и когда будет новое оружие от США — интервью с Осипенко

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17:50 Территориальные претензии — что означают заявления Венгрии и Румынии о разделе Украины

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17:12 В 3 ОШБр рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

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16:15 Туманная перспектива — Алина Михайлова объяснила вероятность для Украины выйти на границы 1991 года

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Украинские пограничники предупреждают украинцев об угрозе и активизации российских LРГ в приграничных областях страны. Как действуют вражеские группы и почему не все гражданские эвакуируются — рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко ведущим Виталию Прудиусу и Дине Бернацкой в эфире Ранок.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

В прифронтовых населенных пунктах Украины активизировались российские ДРГ

По словам Андрея Демченко, больше всего диверсионные группы россияне используют в Сумской и Харьковской областях. Что касается Черниговщины, то активность ДРГ хоть и ниже, однако угроза сохраняется.

Спикер ГНСУ отмечает, что такие группы действуют в нескольких километрах от границы и не продвигаются глубоко в тыл страны.

"Их основная задача - разоблачить места расположения сил обороны Украины для того, чтобы в дальнейшем туда наносить удары. Но угроза местным жителям тоже остается", — сказал Андрей Демченко.

В связи с этим власти призывают жителей прифронтовых регионов эвакуироваться, ведь неоднократно были такие случаи, когда противник открывал огонь по гражданским. Однако, кто-то не прислушивается и не хочет уезжать, у других нет такой возможности.

"Как мы видим, не все люди имеют возможность или не хотят уезжать и продолжают проживать в своих домах", — сказал Демченко.

Напомним, на днях российские оккупанты жестоко и цинично расстреляли брата с сестрой, живших в Хотинской общине Сумской области.

Добавим, в Семеновской общине Черниговской области 10 января российская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Украины. Вражескими бойцами расстреляли гражданского мужчину в его собственном автомобиле.

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