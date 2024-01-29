В ГНСУ предупредили об активизации российских LРГ в трех областях

Украинские пограничники предупреждают украинцев об угрозе и активизации российских LРГ в приграничных областях страны. Как действуют вражеские группы и почему не все гражданские эвакуируются — рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко ведущим Виталию Прудиусу и Дине Бернацкой в эфире Ранок.LIVE.

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В прифронтовых населенных пунктах Украины активизировались российские ДРГ

По словам Андрея Демченко, больше всего диверсионные группы россияне используют в Сумской и Харьковской областях. Что касается Черниговщины, то активность ДРГ хоть и ниже, однако угроза сохраняется.

Спикер ГНСУ отмечает, что такие группы действуют в нескольких километрах от границы и не продвигаются глубоко в тыл страны.

"Их основная задача - разоблачить места расположения сил обороны Украины для того, чтобы в дальнейшем туда наносить удары. Но угроза местным жителям тоже остается", — сказал Андрей Демченко.

В связи с этим власти призывают жителей прифронтовых регионов эвакуироваться, ведь неоднократно были такие случаи, когда противник открывал огонь по гражданским. Однако, кто-то не прислушивается и не хочет уезжать, у других нет такой возможности.

"Как мы видим, не все люди имеют возможность или не хотят уезжать и продолжают проживать в своих домах", — сказал Демченко.

Напомним, на днях российские оккупанты жестоко и цинично расстреляли брата с сестрой, живших в Хотинской общине Сумской области.

Добавим, в Семеновской общине Черниговской области 10 января российская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Украины. Вражескими бойцами расстреляли гражданского мужчину в его собственном автомобиле.