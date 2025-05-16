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Зустріч України та Росії наживо — ефір Новини.LIVE

Зустріч України та Росії наживо — ефір Новини.LIVE

16 травня 2025 р. 12:37

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У Стамбулі вже розпочалися переговори між Україною та Росією. Країни представив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Найважливіше із зустрічі України та РФ — дивіть в ефірі Новини.LIVE.

Переговори України і РФ

Зустріч між Україною та Росією вже розпочалася. ЗМІ повідомляють, що на ній українська делегація буде домовлятися з РФ про особисту зустріч Зеленського та Путіна. 

Водночас росЗМІ повідомляють, що перемовини між Україною та РФ фактично відбуватимуться у двосторонньому форматі. Після вступних слів сторін, за ініціативою російської делегації, представники Туреччини залишать залу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, чи братиме США участь у переговорах України і РФ. Америка незадоволена складом російської делегації. 

Водночас в ISW пояснили, що не так з російської делегацією і які сигнали подає Путін на переговорах. 

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13:32 Погрожував дітям під наркотиками — яке покарання отримав киянин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:20 Найбагатші спортсмени — скільки заробляють і хто очолює рейтинг

13:20 Ворог вивів свої кораблі в Чорне море — небезпека для Одещини

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Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона