Зустріч України та Росії наживо — ефір Новини.LIVE

У Стамбулі вже розпочалися переговори між Україною та Росією. Країни представив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

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Переговори України і РФ

Зустріч між Україною та Росією вже розпочалася. ЗМІ повідомляють, що на ній українська делегація буде домовлятися з РФ про особисту зустріч Зеленського та Путіна.

Водночас росЗМІ повідомляють, що перемовини між Україною та РФ фактично відбуватимуться у двосторонньому форматі. Після вступних слів сторін, за ініціативою російської делегації, представники Туреччини залишать залу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували, чи братиме США участь у переговорах України і РФ. Америка незадоволена складом російської делегації.

Водночас в ISW пояснили, що не так з російської делегацією і які сигнали подає Путін на переговорах.