Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Встреча Украины и России вживую — эфир Новини.LIVE arrow
Встреча Украины и России вживую — эфир Новини.LIVE

Встреча Украины и России вживую — эфир Новини.LIVE

16 мая 2025 г. 12:37

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Встреча Украины и США и новости от Трампа — эфир День.LIVE

Text

Встреча Украины и России вживую — эфир Новини.LIVE

Text

Лидеры европейских стран встретились в Тиране — прямой эфир

Text

Встреча делегаций Украины и России — прямой эфир

Text

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле — эфир Ранок.LIVE

15 мая 2025
Text

О чем договорились Зеленский с Эрдоганом — эфир Вечір.LIVE

Text

Выступление Зеленского в Турции — прямая трансляция

Text

Первые результаты переговоров Зеленского и Эрдогана — трансляция

Text

Визит Зеленского в Турцию и заявление Трампа — эфир День.LIVE

Text

Мода или традиция — чем является вышиванка для одесситов

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

В Стамбуле уже начались переговоры между Украиной и Россией. Страны представил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Самое важное из встречи Украины и РФ — смотрите в эфире Новини.LIVE.

Переговоры Украины и РФ

Встреча между Украиной и Россией уже началась. СМИ сообщают, что на ней украинская делегация будет договариваться с РФ о личной встрече Зеленского и Путина.

В то же время росСМИ сообщают, что переговоры между Украиной и РФ фактически будут проходить в двустороннем формате. После вступительных слов сторон, по инициативе российской делегации, представители Турции покинут зал.

Напомним, ранее СМИ выяснили, будет ли США участвовать в переговорах Украины и РФ. Америка недовольна составом российской делегации.

В то же время в ISW объяснили, что не так с российской делегацией и какие сигналы подает Путин на переговорах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:32 Угрожал детям под наркотиками — какое наказание получил киевлянин

13:20 Самые богатые спортсмены мира — кто возглавляет рейтинг

13:20 Враг вывел свои корабли в Черное море — опасность для Одесчины

13:18 Украина вернула домой тела 909 военных

13:12 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 UNHCR Ukraine предоставит по 10,8 тыс. грн — кто в списке

13:05 Трамп ответил, когда встретится с Путиным

Text

13:04 Встреча Украины и США и новости от Трампа — эфир День.LIVE

13:03 В Стамбуле стартовали переговоры между Украиной и Россией

13:01 Спикер МИД Украины прокомментировал первые переговоры в Стамбуле

13:32 Угрожал детям под наркотиками — какое наказание получил киевлянин

13:20 Самые богатые спортсмены мира — кто возглавляет рейтинг

13:20 Враг вывел свои корабли в Черное море — опасность для Одесчины

13:18 Украина вернула домой тела 909 военных

13:12 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:10 UNHCR Ukraine предоставит по 10,8 тыс. грн — кто в списке

13:05 Трамп ответил, когда встретится с Путиным

13:03 В Стамбуле стартовали переговоры между Украиной и Россией

13:01 Спикер МИД Украины прокомментировал первые переговоры в Стамбуле

12:49 Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной — видео

06:11 Абрикосы, черешня, мед — как морозы повлияли на урожай

15 мая

20:16 Украинская клубника, перец, кабачки — цены одесского Привоза

05:21 Современные вышиванки, какие они — что выбирают одесситы

14 мая

22:33 Россия понимает только силу — новая роль Украины в мире

19:44 Задержание на блокпосте и сопровождение в ТЦК — что нужно знать

05:21 Знаменитые херсонские арбузы — будут ли они доступны в этом году

00:37 Евровидение 2025. Первый полуфинал. Как это было

13 мая

19:44 Получил штраф от ТЦК — что стоит знать перед оплатой

06:03 Продуктовый кризис — может ли Украина обеспечить себя овощами

12 мая

22:33 Встреча Зеленского и Путина, что она будет означать для одесситов

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона