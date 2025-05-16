Встреча Украины и России вживую — эфир Новини.LIVE

В Стамбуле уже начались переговоры между Украиной и Россией. Страны представил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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Переговоры Украины и РФ

Встреча между Украиной и Россией уже началась. СМИ сообщают, что на ней украинская делегация будет договариваться с РФ о личной встрече Зеленского и Путина.

В то же время росСМИ сообщают, что переговоры между Украиной и РФ фактически будут проходить в двустороннем формате. После вступительных слов сторон, по инициативе российской делегации, представители Турции покинут зал.

Напомним, ранее СМИ выяснили, будет ли США участвовать в переговорах Украины и РФ. Америка недовольна составом российской делегации.

В то же время в ISW объяснили, что не так с российской делегацией и какие сигналы подает Путин на переговорах.