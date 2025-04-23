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Зустріч у Лондоні та заява Зеленського про мир — ефір Вечір.LIVE

Зустріч у Лондоні та заява Зеленського про мир — ефір Вечір.LIVE

23 квітня 2025 р. 17:50

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося останні новини про переговори у Лондоні щодо миру в Україні. Також обговоримо заяву Зеленського щодо режиму тиші та реакцію Кремля на неї. 

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру

  • Новий план припинення вогню у Газі;
  • Що передбачає мирний план Трампа щодо України та РФ;
  • Вибухи у центрі Москви.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
  • депутат Київської міської ради від партії "Голос", військовослужбовець Збройних Сил України Вадим Васильчук;
  • депутат Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", доктор юридичних наук Леонід Ємець;
  • спікер Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
  • директор дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко;
  • народний депутат України, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • лікар-психіатр, психотерапевт, невролог, фахівець із ментального здоров'я, керівник Української асоціації доказової психіатрії та психотерапії Євген Скрипник;
  • журналістка Ксенія Ларіна.

Нагадаємо, 23 квітня в Лондоні розпочалися переговори щодо України на рівні радників з питань національної безпеки.  Паралельно відбуваються двосторонні переговори між міністрами закордонних справ та оборони України і Великої Британії.

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