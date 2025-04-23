Зустріч у Лондоні та заява Зеленського про мир — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося останні новини про переговори у Лондоні щодо миру в Україні. Також обговоримо заяву Зеленського щодо режиму тиші та реакцію Кремля на неї.

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Інші теми ефіру

Новий план припинення вогню у Газі;

Що передбачає мирний план Трампа щодо України та РФ;

Вибухи у центрі Москви.

Гості сьогоднішнього ефіру:

журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;

депутат Київської міської ради від партії "Голос", військовослужбовець Збройних Сил України Вадим Васильчук;

депутат Київської міської ради від партії "Європейська Солідарність", доктор юридичних наук Леонід Ємець;

спікер Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;

директор дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко;

народний депутат України, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

лікар-психіатр, психотерапевт, невролог, фахівець із ментального здоров'я, керівник Української асоціації доказової психіатрії та психотерапії Євген Скрипник;

журналістка Ксенія Ларіна.

Нагадаємо, 23 квітня в Лондоні розпочалися переговори щодо України на рівні радників з питань національної безпеки. Паралельно відбуваються двосторонні переговори між міністрами закордонних справ та оборони України і Великої Британії.