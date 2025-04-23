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Встреча в Лондоне и заявление Зеленского о мире — эфир Вечір.LIVE

Встреча в Лондоне и заявление Зеленского о мире — эфир Вечір.LIVE

23 апреля 2025 г. 17:50

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE узнаем последние новости о переговорах в Лондоне по миру в Украине. Также обсудим заявление Зеленского о режиме тишины и реакцию Кремля на него.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира

  • Новый план прекращения огня в Газе;
  • Что предусматривает мирный план Трампа по Украине и РФ;
  • Взрывы в центре Москвы.

Гости сегодняшнего эфира:

  • журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • депутат Киевского городского совета от партии "Голос", военнослужащий Вооруженных Сил Украины Вадим Васильчук;
  • депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", доктор юридических наук Леонид Емец;
  • спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • директор исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко;
  • народный депутат Украины, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • врач-психиатр, психотерапевт, невролог, специалист по ментальному здоровью, руководитель Украинской ассоциации доказательной психиатрии и психотерапии Евгений Скрипник;
  • журналистка Ксения Ларина.

Напомним, 23 апреля в Лондоне начались переговоры по Украине на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Параллельно проходят двусторонние переговоры между министрами иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

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18:31 Количество поступающих в колледжи выросло вдвое — Минобразования

18:30 Бесплатная консультация психолога — куда обращаться одесситам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:21 Динамо в волевом стиле разгромило Буковину в Кубке Украины

18:20 Многие желающие из Купянщины сами шли работать на РФ — детали

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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона