Встреча в Лондоне и заявление Зеленского о мире — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE узнаем последние новости о переговорах в Лондоне по миру в Украине. Также обсудим заявление Зеленского о режиме тишины и реакцию Кремля на него.

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Другие темы эфира

Новый план прекращения огня в Газе;

Что предусматривает мирный план Трампа по Украине и РФ;

Взрывы в центре Москвы.

Гости сегодняшнего эфира:

журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

депутат Киевского городского совета от партии "Голос", военнослужащий Вооруженных Сил Украины Вадим Васильчук;

депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", доктор юридических наук Леонид Емец;

спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

директор исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко;

народный депутат Украины, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

врач-психиатр, психотерапевт, невролог, специалист по ментальному здоровью, руководитель Украинской ассоциации доказательной психиатрии и психотерапии Евгений Скрипник;

журналистка Ксения Ларина.

Напомним, 23 апреля в Лондоне начались переговоры по Украине на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Параллельно проходят двусторонние переговоры между министрами иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.