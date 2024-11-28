Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Україна залежить від кредиту G7 для фінансування видатків у 2025 році. Наразі поки достеменно не відомо, чи повністю забезпечена Україна грошима на наступний рік.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 28 листопада.

Що змінить кредит G7

За словами нардепа, наразі не відомо, чи є в України гроші на наступний рік. Однак, він наголосив, що президент буде вимушений підписати бюджет.

"З приводу наявності чи не наявності. Можна ще 20 нарад зібрати в Офісі президента, але там не буде жодної людини, яка скаже відповідь на це запитання. Тому що це прямо залежить від кредиту від G7", — повідомив Железняк.

За його словами, соціальна сфера буде гарантована за рахунок міжнародної допомоги. Йдеться зокрема й про кредит G7, тоді як видатки на армію покриватимуться власними силами.

Нагадаємо, очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у 2025 році видатки державного бюджету будуть профінансовані. Він наголосив, що грошові зобов'язання перед громадянами та військовими точно виконають.

Очільник та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов пояснив, чому бюджет Києва на 2025 рік не відповідає воєнному часу. За його словами, до 20 млрд грн опиняться в "ямі".