Зеленський зробив заяву після обстрілу Сум — ефір Ранок.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE гості обговорять російський обстріл Сум 13 квітня. Крім того, вони прокоментують заяву Президента України Володимира Зеленського після атаки на місто.

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Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали:

Артем Семеніхін, міський голова міста Конотопа;

Віктор Бобиренко, експерт Бюро аналізу політики;

Андрій Крамаров, військовий експерт;

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Всеволод Степанюк, політолог;

Юрій Сиротюк, старший сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр;

Тарас Загородній, політтехнолог;

Олег Стрілка, речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області;

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, 13 квітня Зеленський повідомив про 34 загиблих внаслідок російського удару по Сумах. Ворог бив двома балістичними ракетами.

А у Генштабі ЗСУ пообіцяли жорстку відповідь за атаку окупантів на Суми. Там наголосили, що загарбники воюють з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни.