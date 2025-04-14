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Зеленський зробив заяву після обстрілу Сум — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив заяву після обстрілу Сум — ефір Ранок.LIVE

14 квітня 2025 р. 08:00

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В ефірі Ранок.LIVE гості обговорять російський обстріл Сум 13 квітня. Крім того, вони прокоментують заяву Президента України Володимира Зеленського після атаки на місто.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали:

  • Артем Семеніхін, міський голова міста Конотопа;
  • Віктор Бобиренко, експерт Бюро аналізу політики;
  • Андрій Крамаров, військовий експерт;
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Всеволод Степанюк, політолог;
  • Юрій Сиротюк, старший сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр;
  • Тарас Загородній, політтехнолог;
  • Олег Стрілка, речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області;
  • Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

Нагадаємо, 13 квітня Зеленський повідомив про 34 загиблих внаслідок російського удару по Сумах. Ворог бив двома балістичними ракетами.

А у Генштабі ЗСУ пообіцяли жорстку відповідь за атаку окупантів на Суми. Там наголосили, що загарбники воюють з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни.

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08:17 В аграріїв виникла проблема — що заважає проводити посівну

08:15 Прописати себе в будинку — що це дає насправді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:07 Трамп відреагував на російський удар по Сумах

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Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона