Зеленський зробив заяву після обстрілу Сум — ефір Ранок.LIVE

В ефірі Ранок.LIVE гості обговорять російський обстріл Сум 13 квітня. Крім того, вони прокоментують заяву Президента України Володимира Зеленського після атаки на місто.
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Ефір Ранок.LIVE
Гостями ефіру стали:
- Артем Семеніхін, міський голова міста Конотопа;
- Віктор Бобиренко, експерт Бюро аналізу політики;
- Андрій Крамаров, військовий експерт;
- Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
- Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
- Всеволод Степанюк, політолог;
- Юрій Сиротюк, старший сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр;
- Тарас Загородній, політтехнолог;
- Олег Стрілка, речник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області;
- Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.
Нагадаємо, 13 квітня Зеленський повідомив про 34 загиблих внаслідок російського удару по Сумах. Ворог бив двома балістичними ракетами.
А у Генштабі ЗСУ пообіцяли жорстку відповідь за атаку окупантів на Суми. Там наголосили, що загарбники воюють з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни.