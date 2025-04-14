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Зеленский сделал заявление после обстрела Сум — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление после обстрела Сум — эфир Ранок.LIVE

14 апреля 2025 г. 8:00

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В эфире Ранок.LIVE гости обсудят российский обстрел Сум 13 апреля. Кроме того, они прокомментируют заявление Президента Украины Владимира Зеленского после атаки на город.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали:

  • Артем Семенихин, городской голова города Конотопа;
  • Виктор Бобыренко, эксперт Бюро анализа политики;
  • Андрей Крамаров, военный эксперт;
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Всеволод Степанюк, политолог;
  • Юрий Сиротюк, старший сержант роты огневой поддержки 5-й ОШБр;
  • Тарас Загородний, политтехнолог;
  • Олег Стрелка, представитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области;
  • Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины.

Напомним, 13 апреля Зеленский сообщил о 34 погибших в результате российского удара по Сумах. Враг бил двумя баллистическими ракетами.

А в Генштабе ВСУ пообещали жесткий ответ за атаку оккупантов на Сумы. Там отметили, что захватчики воюют с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:03 Сколько воинов и гражданских убила Россия — ответ Зеленского

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона