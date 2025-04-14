Зеленский сделал заявление после обстрела Сум — эфир Ранок.LIVE

В эфире Ранок.LIVE гости обсудят российский обстрел Сум 13 апреля. Кроме того, они прокомментируют заявление Президента Украины Владимира Зеленского после атаки на город.
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Эфир Ранок.LIVE
Гостями эфира стали:
- Артем Семенихин, городской голова города Конотопа;
- Виктор Бобыренко, эксперт Бюро анализа политики;
- Андрей Крамаров, военный эксперт;
- Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
- Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Всеволод Степанюк, политолог;
- Юрий Сиротюк, старший сержант роты огневой поддержки 5-й ОШБр;
- Тарас Загородний, политтехнолог;
- Олег Стрелка, представитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области;
- Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины.
Напомним, 13 апреля Зеленский сообщил о 34 погибших в результате российского удара по Сумах. Враг бил двумя баллистическими ракетами.
А в Генштабе ВСУ пообещали жесткий ответ за атаку оккупантов на Сумы. Там отметили, что захватчики воюют с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны.