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Зеленський зробив важливу заяву про переговори — пряма трансляція

Зеленський зробив важливу заяву про переговори — пряма трансляція

22 квітня 2025 р. 20:21

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Президент України Володимир Зеленський вийшов із важливими заявами до журналістів. Зокрема, глава держави висловився щодо переговорів із Росією.

Пряму трансляцію з брифінгу президента дивіться на Новини.LIVE.

Брифінг Зеленського 

Зеленський виступає з низкою важливих заяв на пресконференції. Він говоритиме й про майбутні переговори.

Нагадаємо, що в понеділок, 21 квітня, український лідер закликав Росію насправді припинити вогонь. Зеленський наголосив, що справжній наказ про мир може прозвучати з Москви.

Також ми повідомляли, що президент анонсував нові переговори про мир в Україні. За його словами, вже в середу, 23 квітня, відбудеться зустріч.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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