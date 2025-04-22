Важное заявление Зеленского о переговорах — прямая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский вышел с важными заявлениями к журналистам. В частности, глава государства высказался относительно переговоров с Россией.

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Брифинг Зеленского

Зеленский выступает с рядом важных заявлений на пресс-конференции. Он будет говорить и о предстоящих переговорах.

Напомним, что в понедельник, 21 апреля, украинский лидер призвал Россию на самом деле прекратить огонь. Зеленский отметил, что настоящий приказ о мире может прозвучать из Москвы.

Также мы сообщали, что президент анонсировал новые переговоры о мире в Украине. По его словам, уже в среду, 23 апреля, состоится встреча.