Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Важное заявление Зеленского о переговорах — прямая трансляция arrow
Важное заявление Зеленского о переговорах — прямая трансляция

Важное заявление Зеленского о переговорах — прямая трансляция

22 апреля 2025 г. 20:21

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Важное заявление Зеленского о переговорах — прямая трансляция

Text

Ультиматум ЕС для США и мирный план Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

Обстрел Запорожья и визит Зеленского в Италию — эфир День.LIVE

Text

Трамп заявил о возможной сделке с РФ — эфир Ранок.LIVE

21 апреля 2025
Text

Трамп обращается к американцам и всему миру — трансляция

Text

Сырский выступил с важным заявлением — эфир Вечір.LIVE

Text

Смерть Папы Франциска и новое заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

Трамп назвал дату заключения мира с РФ — эфир Ранок.LIVE

20 апреля 2025
Text

Пасхальное богослужение в Ватикане — прямой эфир

19 апреля 2025
Text

Пасхальные служения в Ватикане — прямой эфир

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский вышел с важными заявлениями к журналистам. В частности, глава государства высказался относительно переговоров с Россией.

Прямую трансляцию с брифинга президента смотрите на Новини.LIVE.

Брифинг Зеленского

Зеленский выступает с рядом важных заявлений на пресс-конференции. Он будет говорить и о предстоящих переговорах.

Напомним, что в понедельник, 21 апреля, украинский лидер призвал Россию на самом деле прекратить огонь. Зеленский отметил, что настоящий приказ о мире может прозвучать из Москвы.

Также мы сообщали, что президент анонсировал новые переговоры о мире в Украине. По его словам, уже в среду, 23 апреля, состоится встреча.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:36 В Харькове прогремел взрыв

21:33 Лидер сборной Украины не хочет оставаться в Шахтере

21:04 Помощь США — Зеленский сделал заявление про новую поддержку

20:51 Графики отключений в Одессе — будут ли одесситы завтра со светом

20:32 В Херсоне прогремели взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:22 ЗАЭС не будет работать без Украины — Зеленский

Text

20:21 Важное заявление Зеленского о переговорах — прямая трансляция

20:12 Мобилизационный возраст в Украине — все нюансы в 2025 году

20:10 Отказ от территорий — Зеленский сказал, были ли предложения

20:08 Дизайн интерьера — почему гостиная Эммы Робертс стала идеальной

21:36 В Харькове прогремел взрыв

21:33 Лидер сборной Украины не хочет оставаться в Шахтере

21:04 Помощь США — Зеленский сделал заявление про новую поддержку

20:51 Графики отключений в Одессе — будут ли одесситы завтра со светом

20:32 В Херсоне прогремели взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:22 ЗАЭС не будет работать без Украины — Зеленский

20:12 Мобилизационный возраст в Украине — все нюансы в 2025 году

20:10 Отказ от территорий — Зеленский сказал, были ли предложения

20:08 Дизайн интерьера — почему гостиная Эммы Робертс стала идеальной

20:06 Ватикан обнародовал завещание Папы Римского Франциска

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона