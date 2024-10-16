Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, представив у Верховній Раді План перемоги України. А у Кремлі вже офіційно відреагували на документ.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації, "Слуга народу" Руслан Горбенко;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, "Слуга народу" Максим Ткаченко;
- співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
- народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;
- військовий оглядач Давид Шарп.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- Україна воює вже з трьома країнами: Росією, Північною Кореєю та Іраном, — Зеленський;
- Зеленський представив план перемоги в Раді. В Кремлі також відреагували;
- Зеленський дав союзникам три місяці на прийняття основних положень Плану перемоги, — AP;
- Україна прагне отримати запрошення до НАТО до завершення каденції Байдена;
- КНДР за тиждень мобілізувала 1,4 млн громадян, — Reuters;
- ізраїльський план відповіді на атаку Ірану 1 жовтня готовий, — CNN.
Нагадаємо, голова парламенту Руслан Стефанчук заявив про одноголосну підтримку Плану перемоги України.
Також ми писали, що президент країни назвав умову, за якої війна в Україні завершиться у 2025 році.