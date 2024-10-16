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Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

16 жовтня 2024 р. 17:50

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17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

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17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

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13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

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11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

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00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

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18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

Text

11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

Text

08:00 Зниження мобілізаційного віку та підготовка України до зими — ефір Ранок.LIVE

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00:01 Експерт заявив, що Ізраїль не зможе знищити військову міць Ірану одним ударом

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, представив у Верховній Раді План перемоги України. А у Кремлі вже офіційно відреагували на документ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації, "Слуга народу" Руслан Горбенко; 
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, "Слуга народу" Максим Ткаченко;  
  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • військовий оглядач Давид Шарп.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • Україна воює вже з трьома країнами: Росією, Північною Кореєю та Іраном, — Зеленський;
  • Зеленський представив план перемоги в Раді. В Кремлі також відреагували;
  • Зеленський дав союзникам три місяці на прийняття основних положень Плану перемоги, — AP;
  • Україна прагне отримати запрошення до НАТО до завершення каденції Байдена;
  • КНДР за тиждень мобілізувала 1,4 млн громадян, — Reuters;
  • ізраїльський план відповіді на атаку Ірану 1 жовтня готовий, — CNN.

Нагадаємо, голова парламенту Руслан Стефанчук заявив про одноголосну підтримку Плану перемоги України.

Також ми писали, що президент країни назвав умову, за якої війна в Україні завершиться у 2025 році. 

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19:19 Генсек НАТО Рютте прокоментував План перемоги України та її вступ до Альянсу

18:57 Відстрочка є, але дані у реєстрі відсутні — що робити та чи загрожує мобілізація

18:56 Коли чекати виборів — Кім розкрив подробиці

18:48 Зеленський заявив, що Україна воює одночасно з трьома країнами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:42 На Сумщині сапери знешкодили російську авіаційну ракету Х-59

18:36 В ОП зробили заяву щодо майбутнього аеропорту в Ужгороді

18:31 В Україні затвердили алгоритми НАТО щодо надання медичної допомоги на полі бою

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14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:47 Знеструмлення Миколаївщини та Херсонщини — в облраді назвали терміни відновлення світла

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11:05 У деяких містах опалювальний сезон під загрозою — експерт назвав причину

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