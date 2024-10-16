Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, представив у Верховній Раді План перемоги України. А у Кремлі вже офіційно відреагували на документ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації, "Слуга народу" Руслан Горбенко;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, "Слуга народу" Максим Ткаченко;

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

народний депутат України, "Слуга Народу" Олег Дунда;

військовий оглядач Давид Шарп.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

Україна воює вже з трьома країнами: Росією, Північною Кореєю та Іраном, — Зеленський;

Зеленський представив план перемоги в Раді. В Кремлі також відреагували;

Зеленський дав союзникам три місяці на прийняття основних положень Плану перемоги, — AP;

Україна прагне отримати запрошення до НАТО до завершення каденції Байдена;

КНДР за тиждень мобілізувала 1,4 млн громадян, — Reuters;

ізраїльський план відповіді на атаку Ірану 1 жовтня готовий, — CNN.

Нагадаємо, голова парламенту Руслан Стефанчук заявив про одноголосну підтримку Плану перемоги України.

Також ми писали, що президент країни назвав умову, за якої війна в Україні завершиться у 2025 році.