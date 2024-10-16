Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский в среду 16 октября представил в Верховной Раде План победы Украины. А в Кремле уже официально отреагировали на документ.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

заместитель главы Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации, "Слуга народа" Руслан Горбенко;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

член Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "Слуга народа" Максим Ткаченко;

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;

военный обозреватель Давид Шарп.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

Украина воюет уже с тремя странами: Россией, Северной Кореей и Ираном, — Зеленский;

Зеленский представил план победы в Раде В Кремле тоже отреагировали;

Зеленский дал союзникам три месяца на принятие основных положений Плана победы, — AP;

Украина стремится получить приглашение в НАТО до завершения каденции Байдена;

КНДР за неделю мобилизовала 1,4 млн. граждан, — Reuters;

израильский план ответа на атаку Ирана 1 октября готов, — CNN.

Напомним, глава парламента Руслан Стефанчук заявил об единогласной поддержке Плана победы Украины.

Также мы писали, что президент страны назвал условие, при котором война в Украине завершится в 2025 году.