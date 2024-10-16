Зеленский шокировал Россию Планом победы и участие КНДР в войне — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский в среду 16 октября представил в Верховной Раде План победы Украины. А в Кремле уже официально отреагировали на документ.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- заместитель главы Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации, "Слуга народа" Руслан Горбенко;
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
- член Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "Слуга народа" Максим Ткаченко;
- соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа" Олег Дунда;
- военный обозреватель Давид Шарп.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- Украина воюет уже с тремя странами: Россией, Северной Кореей и Ираном, — Зеленский;
- Зеленский представил план победы в Раде В Кремле тоже отреагировали;
- Зеленский дал союзникам три месяца на принятие основных положений Плана победы, — AP;
- Украина стремится получить приглашение в НАТО до завершения каденции Байдена;
- КНДР за неделю мобилизовала 1,4 млн. граждан, — Reuters;
- израильский план ответа на атаку Ирана 1 октября готов, — CNN.
Напомним, глава парламента Руслан Стефанчук заявил об единогласной поддержке Плана победы Украины.
Также мы писали, что президент страны назвал условие, при котором война в Украине завершится в 2025 году.