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Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

05 листопада 2024 р. 13:08

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13:08Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

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13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

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13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Російські війська 5 листопада вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого є загиблі та поранені. Водночас бійців протиповітряної оборони переводять в піхоту.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Хто став гостями ефіру

Гостями ефіру стали:

  • Андрій Гнатуш — військовослужбовець ЗСУ;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;
  • Тарас Загородній — політтехнолог;
  • Лілія Грубий — спеціальний кореспондент Державного інформаційного агентства MOLDPRES по країні та за кордоном (Молдова);
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).

Про що говоритимуть експерти

Під час ефірі гості студії обговорять такі теми:

  • Ігнат підтвердив заяву Безуглої, що ППОшників переводять до піхоти;
  • наслідки удару по Запоріжжю;
  • Сікорський не виключив, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною;
  • вибори в США: Гарріс і Трамп виступили з останніми промовами у Пенсильванії.

Нагадаємо, зранку росіяни завдали удару по Запоріжжі, поціливши в об'єкт інфраструктури. Внаслідок цього загинуло шестеро осіб, ще 16 отримали поранення

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE