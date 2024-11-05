Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

Російські війська 5 листопада вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого є загиблі та поранені. Водночас бійців протиповітряної оборони переводять в піхоту.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Хто став гостями ефіру

Гостями ефіру стали:

Андрій Гнатуш — військовослужбовець ЗСУ;

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ;

Тарас Загородній — політтехнолог;

Лілія Грубий — спеціальний кореспондент Державного інформаційного агентства MOLDPRES по країні та за кордоном (Молдова);

Олексій Кучеренко — народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010).

Про що говоритимуть експерти

Під час ефірі гості студії обговорять такі теми:

Ігнат підтвердив заяву Безуглої, що ППОшників переводять до піхоти;

наслідки удару по Запоріжжю;

Сікорський не виключив, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною;

вибори в США: Гарріс і Трамп виступили з останніми промовами у Пенсильванії.

Нагадаємо, зранку росіяни завдали удару по Запоріжжі, поціливши в об'єкт інфраструктури. Внаслідок цього загинуло шестеро осіб, ще 16 отримали поранення.