Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Российские войска 5 ноября ударили по Запорожью, в результате чего есть погибшие и раненые. В то же время бойцов противовоздушной обороны переводят в пехоту.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Кто стал гостями эфира

Гостями эфира стали:

Андрей Гнатуш — военнослужащий ВСУ;

Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Иван Ступак — военный эксперт, экссотрудник СБУ;

Тарас Загородний — политтехнолог;

Лилия Грубый — специальный корреспондент Государственного информационного агентства MOLDPRES по стране и за рубежом (Молдова);

Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010).

О чем будут говорить эксперты

Во время эфира гости студии обсудят следующие темы:

Игнат подтвердил заявление Безуглой, что ПВОшников переводят в пехоту;

последствия удара по Запорожью;

Сикорский не исключил, что НАТО может рассмотреть вопрос о перехвате ракет над Украиной;

выборы в США: Гаррис и Трамп выступили с последними речами в Пенсильвании.

Напомним, утром россияне нанесли удар по Запорожье, попав в объект инфраструктуры. В результате погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.