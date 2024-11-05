Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Российские войска 5 ноября ударили по Запорожью, в результате чего есть погибшие и раненые. В то же время бойцов противовоздушной обороны переводят в пехоту.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
Кто стал гостями эфира
Гостями эфира стали:
- Андрей Гнатуш — военнослужащий ВСУ;
- Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Иван Ступак — военный эксперт, экссотрудник СБУ;
- Тарас Загородний — политтехнолог;
- Лилия Грубый — специальный корреспондент Государственного информационного агентства MOLDPRES по стране и за рубежом (Молдова);
- Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010).
О чем будут говорить эксперты
Во время эфира гости студии обсудят следующие темы:
- Игнат подтвердил заявление Безуглой, что ПВОшников переводят в пехоту;
- последствия удара по Запорожью;
- Сикорский не исключил, что НАТО может рассмотреть вопрос о перехвате ракет над Украиной;
- выборы в США: Гаррис и Трамп выступили с последними речами в Пенсильвании.
Напомним, утром россияне нанесли удар по Запорожье, попав в объект инфраструктуры. В результате погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.