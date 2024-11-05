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Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

5 ноября 2024 г. 13:08

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Российские войска 5 ноября ударили по Запорожью, в результате чего есть погибшие и раненые. В то же время бойцов противовоздушной обороны переводят в пехоту.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Кто стал гостями эфира

Гостями эфира стали:

  • Андрей Гнатуш — военнослужащий ВСУ;
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Иван Ступак — военный эксперт, экссотрудник СБУ;
  • Тарас Загородний — политтехнолог;
  • Лилия Грубый — специальный корреспондент Государственного информационного агентства MOLDPRES по стране и за рубежом (Молдова);
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010).

О чем будут говорить эксперты

Во время эфира гости студии обсудят следующие темы:

  • Игнат подтвердил заявление Безуглой, что ПВОшников переводят в пехоту;
  • последствия удара по Запорожью;
  • Сикорский не исключил, что НАТО может рассмотреть вопрос о перехвате ракет над Украиной;
  • выборы в США: Гаррис и Трамп выступили с последними речами в Пенсильвании.

Напомним, утром россияне нанесли удар по Запорожье, попав в объект инфраструктуры. В результате погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:20 Стало известно, сколько зарабатывают нардепы "Слуги народа"

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08:00 Военная подготовка студентов и сценарий зимы – эфир Ранок.LIVE

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23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

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