У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що політики готуються до перемоги на виборах, а не до перемоги у війні. За його словами, деякі чиновники "піаряться" на подіях на фронті.

Про це Іван Тимочко повідомив в ефірі День.LIVE.

Що кажуть військові про вибори в Україні

Тимочко зазначив, що деякі заяви політичних лідерів спрямовані на перебільшення окремих проблем у ЗСУ та створення уявлення про катастрофу.

Він наголосив, що це дає змогу позиціювати себе як "рятівників", використовуючи такі теми для піару в передвиборчій боротьбі.

"Політики готуються до перемоги на виборах, а не до перемоги у війні", — наголосив військовий.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сказав, коли можливі вибори президента. За його словами, в країні має бути скасований воєнний стан.

Крім того, він відповів, чи піде на другий президентський термін.