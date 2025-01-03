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У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

03 січня 2025 р. 15:40

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

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12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що політики готуються до перемоги на виборах, а не до перемоги у війні. За його словами, деякі чиновники "піаряться" на подіях на фронті.

Про це Іван Тимочко повідомив в ефірі День.LIVE

Що кажуть військові про вибори в Україні

Тимочко зазначив, що деякі заяви політичних лідерів спрямовані на перебільшення окремих проблем у ЗСУ та створення уявлення про катастрофу. 

Він наголосив, що це дає змогу позиціювати себе як "рятівників", використовуючи такі теми для піару в передвиборчій боротьбі.

"Політики готуються до перемоги на виборах, а не до перемоги у війні", — наголосив військовий. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сказав, коли можливі вибори президента. За його словами, в країні має бути скасований воєнний стан. 

Крім того, він відповів, чи піде на другий президентський термін

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09:47 Повітряні сили повідомили, скільки ворожих цілей збили цієї ночі

09:37 Черги на кордоні України — на деяких КПП виникли затори

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:30 Тренер Мілана обійнявся із сином, якого обіграв у дебютному матчі

09:26 Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються

09:18 Оператори вимикають 3G мережі — відомі причини

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

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11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

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