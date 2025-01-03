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В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

3 января 2025 г. 15:40

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

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09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что политики готовятся к победе на выборах, а не к победе в войне. По его словам, некоторые чиновники "пиарятся" на событиях на фронте.

Об этом Иван Тимочко сообщил в эфире День.LIVE.

Что говорят военные о выборах в Украине

Тимочко отметил, что некоторые заявления политических лидеров направлены на преувеличение отдельных проблем в ВСУ и создание представления о катастрофе.

Он подчеркнул, что это позволяет позиционировать себя как "спасителей", используя такие темы для пиара в предвыборной борьбе.

"Политики готовятся к победе на выборах, а не к победе в войне", — подчеркнул военный.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда возможны выборы президента. По его словам, в стране должно быть отменено военное положение.

Кроме того, он ответил, пойдет ли на второй президентский срок.

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16:40 В Чернигове прогремел взрыв — что известно

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

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12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

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12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

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11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

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09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

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08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
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20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

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17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE