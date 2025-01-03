В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что политики готовятся к победе на выборах, а не к победе в войне. По его словам, некоторые чиновники "пиарятся" на событиях на фронте.

Об этом Иван Тимочко сообщил в эфире День.LIVE.

Что говорят военные о выборах в Украине

Тимочко отметил, что некоторые заявления политических лидеров направлены на преувеличение отдельных проблем в ВСУ и создание представления о катастрофе.

Он подчеркнул, что это позволяет позиционировать себя как "спасителей", используя такие темы для пиара в предвыборной борьбе.

"Политики готовятся к победе на выборах, а не к победе в войне", — подчеркнул военный.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда возможны выборы президента. По его словам, в стране должно быть отменено военное положение.

Кроме того, он ответил, пойдет ли на второй президентский срок.