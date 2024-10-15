У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

В Україні збільшується кількість підпалів автівок військових на замовлення російських спецслужб. Так, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 214 випадків.

Про це заявила заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі Ранок.LIVE.

Підпал авто військових

За словами представниці поліції, з 24 лютого 2022 року військові авто підпалювали 214 разів.

За всіма фактами правоохоронці розпочали досудові розслідування. Палії можуть опинитися за ґратами на 10 років.

Гірдвіліс зазначила, що для підпалів ворожі спецслужби вербують, зокрема, неповнолітніх громадян та малозабезпечених українців.

Нагадаємо, Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав Верховну Раду посилити кримінальну відповідальність стосовно паліїв військових автівок.

Також ми писали, що у Полтаві невідомі підпалили будівлю міської податкової. Наразі винуватців шукає поліція.