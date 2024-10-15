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У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

15 жовтня 2024 р. 15:06

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Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

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23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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В Україні збільшується кількість підпалів автівок військових на замовлення російських спецслужб. Так, від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 214 випадків.

Про це заявила заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі Ранок.LIVE.

Підпал авто військових

За словами представниці поліції, з 24 лютого 2022 року військові авто підпалювали 214 разів.

За всіма фактами правоохоронці розпочали досудові розслідування. Палії можуть опинитися за ґратами на 10 років.

Гірдвіліс зазначила, що для підпалів ворожі спецслужби вербують, зокрема, неповнолітніх громадян та малозабезпечених українців.

Нагадаємо, Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав Верховну Раду посилити кримінальну відповідальність стосовно паліїв військових автівок.

Також ми писали, що у Полтаві невідомі підпалили будівлю міської податкової. Наразі винуватців шукає поліція.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

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