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В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

15 октября 2024 г. 15:06

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В Украине увеличивается количество поджогов автомобилей военных по заказу российских спецслужб. Так, с самого начала полномасштабного вторжения зафиксировано 214 случаев.

Об этом заявила заместитель начальника Департамента коммуникации Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире Ранок.LIVE.

Поджог авто военных

По словам представителя полиции, с 24 февраля 2022 года военные авто поджигали 214 раз.

По всем фактам правоохранители начали досудебное расследование. Поджигатели могут оказаться за решеткой на 10 лет.

Гирдвилис отметила, что для поджогов вражеские спецслужбы вербуют, в частности, несовершеннолетних граждан и малоимущих украинцев.

Напомним, Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал Верховную Раду усилить уголовную ответственность в отношении поджигателей военных автомобилей.

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