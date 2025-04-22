Трамп заявив про можливу угоду з РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп повідомив про можливу мирну угоду з Росією. Водночас президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч щодо миру у Лондоні цього тижня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 квітня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

Старший офіцер, пресофіцер 100 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ Сергій Хомінський;

Авіаексперт Богдан Долінце;

Політичний та громадський діяч Микола Томенко;

Релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Саган;

Народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

Народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;

Міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

Політолог Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що лідер США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди". За його словами, це може статися вже цього тижня.

Своєю чергою, глава держави Володимир Зеленський оголосив про початок переговорів про мир у новому форматі — вони відбудуться вже цього тижня.