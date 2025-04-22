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Трамп заявив про можливу угоду з РФ — ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив про можливу угоду з РФ — ефір Ранок.LIVE

22 квітня 2025 р. 08:00

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Президент США Дональд Трамп повідомив про можливу мирну угоду з Росією. Водночас президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч щодо миру у Лондоні цього тижня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 квітня.  

Гості ефіру Ранок.LIVE     

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко; 
  • Старший офіцер, пресофіцер 100 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ Сергій Хомінський; 
  • Авіаексперт Богдан Долінце; 
  • Політичний та громадський діяч Микола Томенко; 
  • Релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Саган; 
  • Народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань; 
  • Народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко; 
  • Міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь; 
  • Політолог Володимир Фесенко.

Нагадаємо, що лідер США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди". За його словами, це може статися вже цього тижня.

Своєю чергою, глава держави Володимир Зеленський оголосив про початок переговорів про мир у новому форматі — вони відбудуться вже цього тижня.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона