Трамп заявив про можливу угоду з РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп повідомив про можливу мирну угоду з Росією. Водночас президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч щодо миру у Лондоні цього тижня.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 квітня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- Старший офіцер, пресофіцер 100 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ Сергій Хомінський;
- Авіаексперт Богдан Долінце;
- Політичний та громадський діяч Микола Томенко;
- Релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Саган;
- Народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;
- Народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;
- Міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
- Політолог Володимир Фесенко.
Нагадаємо, що лідер США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди". За його словами, це може статися вже цього тижня.
Своєю чергою, глава держави Володимир Зеленський оголосив про початок переговорів про мир у новому форматі — вони відбудуться вже цього тижня.